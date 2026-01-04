原本要對義大利麵課107%關稅！美商務部1關鍵喊卡

美國商務部近日表示，將大幅下調對義大利麵製造商課徵的高額關稅。（示意圖／翻攝自pexels）





一些義大利製麵廠商被指控，以不公平的極低價格將義大利麵出口到美國。不過，美國商務部於近日表示，由於製麵業者積極配合調查，將大幅下調對義大利麵製造商課徵的高額關稅。相關最終稅率預計於3月12日公布，此舉可望緩解義大利食品業者面臨的出口壓力。

義大利製麵業者遭控低價傾銷

根據《CNN》報導，一些義大利製麵廠商被指控，以不公平的極低價格將義大利麵出口到美國。但有一名商務部官員向《CNN》表示，「多家義大利麵製造商已回應先前調查中提出的疑慮進行回應，這解決了商務部在初步裁定中提出的許多擔憂，也反映出商務部致力於維持公平且透明的審查程序」。商務部指出，最終稅率將依據反傾銷調查結果決定。

原稅率恐升至107% 最新調整降至24%至29%

歐盟目前有多數產品輸入美國，被課徵15%的關稅，而針對義大利麵的專項關稅，原本在去（2025） 年10月提出高達92%的稅率，若與既有關稅合併，總稅率恐飆升至107%。不過，美國商務部最新調整後，相關產品關稅將降至約24%至29%之間。

根據報導，此案源於去年7月兩家美國中西部食品公司8th Avenue Food & Provisions與Winland Foods向美國商務部提出的反傾銷申訴，他們指控部分義大利業者以低於合理價格向美國出口義大利麵。在初步調查，曾點名La Molisana與Pastificio Lucio Garofalo兩家公司，他們被認定對美銷售「低於正常價格」，並指兩家公司在調查過程中配合度不足、資料不完整。

義大利外交部回應

對於美方最新動向，義大利外交部發表聲明表示，重新評估關稅後，代表美國當局已注意到義大利企業的合作態度。此案涉及共13家義大利義大利麵製造商，後續最終裁定結果，備受食品產業與消費市場關注。

