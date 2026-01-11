原本連膝蓋都碰不到！74歲阿嬤「靠這招」變靈活 還考上瑜伽證照

「不老瑜伽阿嬤」陳冬蓮已經74歲，她過去曾被過敏困擾，身體僵硬到雙手碰不到膝蓋，但自從接觸椅子瑜伽後，不但擺脫過敏，連身體柔軟度也大幅提升，活力滿滿的她，甚至考取瑜伽證照，成為推動熟齡運動的一股力量。

身體超僵硬、天天過敏 74歲阿嬤靠椅子改變老化命運

陳冬蓮回憶，剛開始接觸瑜伽時，彎腰連膝蓋都碰不到，身體僵硬又缺乏運動習慣。她說：「一開始的時候，頭手都彎不到膝蓋，後來練著練著，就想挑戰自己，乾脆考張證照。」10年來，她堅持以椅子瑜伽養身，從學員一路做到教學，如今身心狀態比年輕時更好。

其實，陳冬蓮會走進瑜伽教室，是因為一段家庭故事。退休後的她，原本打算回歸家庭，幫孩子照顧孫子，沒想到才過了一年，兒子卻「開除」她，理由是太寵小孩。「當初我哭了三天，後來是老公和閨密勸我，說我有時間，應該做自己喜歡的事。」她語帶笑意地說，「我才真的靜下心來好好做瑜伽。」

對許多年長者而言，運動是陌生、甚至帶點恐懼的事；但椅子瑜伽的出現，正好解決這個問題。椅子瑜伽不需要地墊、不需激烈跳動，只需一張椅子，配合呼吸與伸展，就能達到鍛鍊肌肉、增進靈活度的效果。對年長者或初學者來說，是一種相對安全且輕鬆的選擇。

帶長者動起來！老後獨立又健康

推動這項健康運動的，還有一位熟齡運動推廣者Connie，過去是企業高階主管的她，50歲後轉行創辦「銀光計畫」，專門為50歲以上族群設計運動課程，期望幫助更多中高齡者從家中走出來，重新建立自信和健康。

「其實到了人生下半場，健康才是最重要的資產。」Connie說得直接又中肯，「很多人70多歲就已經臥床，但像冬蓮姐，因為這十幾年都有運動，身體狀況非常好，這才是真正的自由。」她強調，銀光計畫並不鼓勵激烈訓練，而是強調「日常可持續」，讓長輩能夠維持基本活動力、維持獨立生活，才是最實用的健康目標。

熟齡適合的運動：瑜伽、健走、飛輪

除了身體活動，飲食也是熟齡健康的關鍵。營養師簡子勻提醒，規律運動搭配均衡飲食，效果會更好。她建議，最簡單的運動就是飯後健走，每天能走30分鐘到1小時最理想；若體力許可，再加上簡單的肌力訓練或瑜伽伸展，有助維持肌肉量與姿勢穩定。

她特別推薦長輩從「正位瑜伽」開始，先從矯正姿勢做起，再進一步加強核心與呼吸協調。若想加強心肺功能，飛輪也是安全的選擇，固定式腳踏車設計，對年長者而言更加穩定。

熟齡肌肉流失快 聰明補充蛋白質

談到飲食，簡子勻表示，肌肉的生成需要充足的蛋白質，特別是熟齡族群，隨著年齡增長，肌肉流失速度加快，因此更需要重視蛋白質的攝取。不過，她提醒，碳水化合物同樣不可忽視，因為若熱量攝取不足，蛋白質就會被拿去當能量用，無法發揮修補肌肉的作用。

補充蛋白質的部分，簡子勻建議可以用乳清蛋白，若是素食者或比較容易消化不良的長輩，可以用大豆蛋白；若胃口不好，還可以搭配消化酵素，幫助吸收。她強調：「營養補得對，加上適當運動，熟齡生活也可以很有活力。」

年齡會帶走體力，但不該帶走對生活的期待。正如不老瑜伽阿嬤所說：「只要開始做，就永遠不嫌晚。」從一張椅子、一口呼吸開始，重新找回健康與自信，活出屬於自己的黃金人生。

