原本10年前就要對決蔣萬安 被問到參選台北市長梁文傑回應了

陸委會副主委梁文傑近日被點名代表民進黨參選2026台北市長，對此，他今(11/6)表示，大家抬愛了，參選市長不在他的規劃中，現在在陸委會的職位，他認為滿有意義。

民進黨近期展開2026縣市長提名，預計將在明年1月前，22縣市長候選人全數確定，台北市部分預計將透過徵召方式找出人選，目前傳出梁文傑也被點名，挑戰現任國民黨台北市長蔣萬安。

梁文傑過去在擔任台北市議員期間，在2015年時原擬參選2016台北市第三選區(中山、北松山)立委，原本當時就有機會對決蔣萬安，但因前民進黨主席林義雄大肆批評，現任議員參選立委是有負選民所託，違背選民期待。

而當時梁文傑在林義雄批評後表示，若選區有恰當人選，不會以現任議員優先，但在評估過勝選可能後，若沒有適當人選，民進黨就會要求現任議員參選，如今林義雄的動作已經造成基層分裂，使他不知為何而戰，因此選擇退選，最終蔣萬安也首次選上立委從此踏入政壇。

梁文傑下午召開陸委會例行記者會回應時事，並在會後再受訪，針對最近他被點名參選台北市長的相關傳聞，他說，這是大家抬愛了，參選市長不在他的規劃中。

梁文傑表示，他認為自己現在做陸委會副主委、發言人，這個職位還滿有意義。

