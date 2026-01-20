原棒協以愛回饋家鄉，推動「關懷盃」讓小球員安心打球，認識運動產業 | BAZAAR
原棒協以愛回饋家鄉，推動「關懷盃」讓小球員安心打球，認識運動產業 | BAZAAR
深耕花東30餘年，台灣原住民族棒球運動發展協會透過棒球讓原鄉孩童從中學習團隊紀律、培養正向品格，帶領他們看見夢想，建立追夢的自信勇氣。棒球同時也是開啟視野的門，讓小球員們知道：除了繼續打球，也能發展第二專長。
雄偉壯麗的中央山脈腳下，鄰近美崙溪河畔的紅土棒球場上，小球員們正奮力拚戰。未上場的球員拍手唱歌、喊口號為隊友打氣，觀賽的家長發揮原住民渾然天成的幽默感，風趣的加油聲舒緩了比賽的緊張氣氛，還有多位原民職棒球員專程到場觀戰，等待比賽結束後與小球員互動……2025年的「關懷盃」現場，展現著眾人對家鄉的愛與真情交流。
付出關懷 回饋家鄉後輩
來自花東的原民職棒球員們為回饋家鄉，由鄭幸生等共16位創始會員於1993年成立原棒協的前身「太平洋職棒聯誼會」，用以凝聚原鄉夥伴的力量。當時球賽大多在台灣西半部舉辦，花東球隊得長途跋涉才能參加，因此協會決定為原鄉孩子籌辦棒球比賽，地點就在離家鄉不遠，並以「關懷」命名，期待一棒接一棒地傳承初心。
1994年首屆關懷盃在花蓮開打，隔年移師台東後就開始兩地輪流舉辦；盃賽初期只有近20支少棒隊伍參與，直到2025年的第32屆，少棒和青少棒共有來自全台10多個縣市的62 隊響應，近年還邀請日本沖繩少棒隊來台友誼交流，讓原鄉少棒隊伍打開視野、競技切磋。
小球員在場上奔跑、奮戰不懈，展現全力以赴的運動家精神。
帶動愛的循懷 播下傳承種子
去年剛引退的職棒球員林智勝提到，理事長身負募集經費的重任，為此得跨越舒適圈，學習別於棒球的事，如拜訪企業團體、提案及溝通協調。回憶起初次接任理事長的前夕，跑壘意外造成左腳踝韌帶斷裂，養傷期適逢關懷盃開幕，當他拄著拐杖抵達現場，小球員真誠不絕的加油聲溫暖了他，「當下就想，即使行動不方便，但為了這些小朋友，我還想要做更多。」
關懷盃是眾多原民球員的回憶，遇見心中的棒球英雄更是小球員參加關懷盃最期待的事。理事長王勝偉正是第2屆的參賽者，「當時在『棒球教室』看到許多球星來，很興奮，透過近身指導讓我覺得他們好厲害。因為曾受到照顧，也想和他們一樣，長大後也能幫助別人。」
參賽球隊教練也分享：「很多觀念我說了100遍，小球員記不住；可是換職棒大哥哥說，一次就記牢了。」對原民職棒球員來說，參與關懷盃是「充電」，指導時不僅被他們單純之心療癒，也像是遇見幼年喜歡棒球的自己，提醒著莫忘初衷。
關懷盃還融入「教育、環保、教學」概念，要求球隊教練以身作則與正向鼓勵。協會成員帶領選手維護環境、愛惜資源；安排原民職棒球員親自教授小球員，以提升技術達到傳承目的；還設置獎學金、捐贈球具，鼓勵品學兼修。去年花蓮馬太鞍堰塞湖潰堤，重創光復鄉，原棒協第一時間關懷光復國小少棒隊與光復國中棒球隊，協助場地恢復與提供裝備，使隊員能安心參與關懷盃，讓棒球陪伴他們走一段復原之路。
培養第二專長 推廣運動心理
2020年起，原棒協推行「棒助小英雄」，深入偏遠校區。秘書長黃宗安表示，這個計畫以棒球為核心，推出傳播、經紀、運動科學、情報搜集等講座，啟發小球員對於未來的想像，培養第二專長興趣。針對花東球隊教練設立增能計畫，縮短城鄉差距造成的資訊觀念落差，強化棒球知能與運動傷害修復觀念，透過教練帶領小選手保護運動後的身體。原棒協還與國立臺灣史前文化博物館合作，藉由紀錄片《原動30》與「南島世界‧世界南島」常設展，訴說原鄉與棒球文化發展的關聯，讓原鄉球員明白自己從哪裡來。
透過探索媒體拍攝、賽事播報與接觸運動科學相關的體驗課程，讓小球員認識運動周邊職業。
與企業合作的「棒助小英雄」計畫，以體適能活動幫助孩子們發揮潛力，進而建立自信。
你不能只有在贏的時候才愛他們」，這句話提醒眾人要為努力鼓掌，而非只幫勝利喝采，也點出運動員長期面臨比賽伴隨而來的身心壓力。原棒協下個計畫即是將「運動心理」推廣至基層棒球，幫助小球員們儘早建立正向健康的心態，培養心理韌性，懂得調適壓力並享受比賽，繼續熱愛棒球，勇敢擁抱未來。
你知道嗎？ 台灣上勇 全民棒球熱
• 中華職棒全壘打紀錄保持人
依據中華職棒大聯盟紀錄，林智勝在職棒生涯22年期間（2004年～2025年）累積共擊出305支全壘打，連續22個賽季皆有全壘打開轟紀錄，為目前的紀錄保持人。
• 即將開打的國際頂尖棒球賽事
2026世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC），訂於3月5日至3月17日舉行，台灣代表隊將前往日本東京巨蛋球場參與預賽，與日本、韓國、澳洲、捷克4隊交戰，全力爭取晉級8強、邁向冠軍之路。
註：上勇（siōng-ióng，最強）
（由右至左）王勝偉、林智勝擔任前後任理事長，與黃宗安秘書長共同協力，維持協會運作。
台灣原住民族棒球運動發展協會（簡稱：原棒協）
1999年成立的組織，由具原住民身分的現役或退役棒球選手們發起，以棒球為起點，於花蓮、台東深耕基層棒球運動。讓熱愛棒球的學子安心打球、從中獲得學習與啟發，並推動世代傳承，回饋原鄉。
想閱讀更多：TLife 網站 立即點閱
【延伸閱讀】
>>從職人手工到國際舞台，三昧堂創意木偶團隊以狂熱與巧思，讓傳統藝術綻放當代光彩
>>楊世豪用大環轉出夢想，與夥伴透過社會馬戲，帶來好玩又暖心的記憶
＊本文由哈潑時尚 Harper's BAZAAR 報導，未經授權同意不得轉載
其他人也在看
童子瑋邀張泰山談基層棒球發展方向
為持續推動基隆市體育發展並深化基層棒球扎根工作，基隆市議會議長童子瑋昨日邀請前中華職棒知名球員張泰山到基隆，就基層棒球發展、人才培育及經驗傳承等議題進行交流與討論。童子瑋表示，基層棒球不僅是競技運動的起點，更與青少年教育、品格養成及城市運動風氣息息相關，市議會長期關注基層體育環境的完善，因此特別邀請長期投入基層棒球的代表人物，共同為基隆棒球發展提供建言。張泰山則分享，退役後持續投入社區及基層棒球推廣工作，透過教學與陪伴，將多年職業生涯累積的經驗與精神傳承給年輕世代，期盼協助基層選手建立正確訓練觀念與運動態度，為台灣棒球培育更多優秀人才。 ...台灣新生報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
桃園雲豹就是棒》新竹小戰士(白)力克強敵 延長賽驚險勝出桃園龍安社區勇奪冠軍
桃園雲豹就是棒U12季後賽1月11日在河濱球場進行小聯盟A組賽事。新竹小戰士(白)表現優異，首場先擊敗泰山河馬，隨後面對桃園龍安社區，兩隊激戰至延長賽才分出勝負。最終新竹小戰士(白)憑藉關鍵攻勢鎖定勝局，強勢封王。亞軍則是由進攻表現極為出色的桃園龍安社區奪得，泰山河馬則是拿下季軍。TSNA ・ 13 小時前 ・ 發表留言
賴清德：機器人大聯盟已成立 未來期待工具機產業積極加入
上周五台美關稅談判底定，銷往美國關稅降為 15% 且不疊加，提供業界有力的支持，總統賴清德表示，工具機產業是台灣製造體系中不可或缺的關鍵環節，在機器人產業大聯盟已成立下，期待工具機暨零組件產業能積極加入。鉅亨網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
童子瑋邀請退役球星張泰山共商基層棒球發展方向
記者楊耀華／基隆報導 為持續推動基隆市體育發展並深化基層棒球扎根工作，議長童子瑋二十…中華日報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
高爾夫》麥克羅伊改用凹背鐵桿，希望杜拜沙漠更上層樓
【羅開新聞中心Minsey Weng綜合報導】如果Dubai Invitational（杜拜邀請賽）第二回合沒有四度下水，導致當天打出令人失望的七十四桿，白白浪費開局六十六桿領羅開Golf 頻道 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
高爾夫》前進「Uswing青少年大賽」，全國花園球場舉辦「國際資格賽」
【羅開新聞中心Thomas LO綜合報導】由全國花園鄉村俱樂部總經理吳憲紘發起創立的「未來之星高爾夫協會」，宣布將於2026年三月十一日到十三日，在苗栗苑裡的全國花園鄉村俱樂部，舉羅開Golf 頻道 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
低溫乾荒救星來了！冬季奢養3招：頂級護膚療程＋保養系彩妝＋以油抗老把肌膚質感拉滿！
第一種奢養方式，就是直接把冬天當成「進廠保養期」~資生堂國際櫃在2026年開春，以「傳奇奢養．絲潤光采之旅」為主題，於台北時代寓所酒店舉辦「2026極上御藏冬藏呵護會」，主打以冬藏哲學為肌膚開啟休養生息的修護檔期。最讓人想預約的亮點之一，就是療程正式開始前會先用百...styletc ・ 22 小時前 ・ 發表留言
上半年最強回饋開春首波到！新光三越《金馬卡利High》刷卡最高回饋7%，100點抽299萬電動車、長榮米蘭台北雙人機票！
春節購物最佳買點到位！《金馬卡利High》會員刷卡最高回饋7%1/22（四）至2/25（三）活動期間，新光三越攜手信用卡市佔率超過8成的11大指定銀行，推出單卡累計消費滿1萬回饋4%、滿6萬回饋5%、滿30萬回饋6% skm points，再搭配百貨最強行動支付skm pay，單筆消費達3,000元加碼1...styletc ・ 15 小時前 ・ 發表留言
【WBC】史上最高經費6400萬不受立院卡預算影響 台版智慧發球機進駐國訓
世界棒球經典賽將於3月登場，運動部此次提供台灣隊歷屆最高達6400萬元的經費補助，不過針對年度總預算一直卡在立法院無法過關，是否會影響到後勤運作，運動部政務次長鄭世忠今（上報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
仙女姐姐「劉亦菲」自稱全家最醜！5招保養美肌+玫瑰花茶養顏
仙女姐姐「劉亦菲」自稱全家最醜！5招保養美肌+玫瑰花茶養顏造咖 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
高爾夫》阿尤拉婉拒賈西亞邀約，目標美巡賽和世界五十強
【羅開新聞中心Minsey Weng綜合報導】西班牙高壇人材輩出，兩大戰將Jon Rahm（霍恩‧拉姆）和Sergio Garcia（瑟吉歐‧賈西亞）更帶領著利夫聯賽的兩支球隊羅開Golf 頻道 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
火鍋隔夜吃「煮滾就安全」？醫師揭「隱形毒素」高溫加熱沒用
火鍋隔夜吃「煮滾就安全」？醫師揭「隱形毒素」高溫加熱沒用造咖 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
2026美甲推薦「銀色美甲」霧感磁石、低調法式⋯10款範本示範，銀色也能很好搭！
韓妞們現在流行的銀色美甲，不再只追求「亮」，而是講究質地的變化、還有比例的分配；像是霧感磁石款式的流動光影、碎箔堆疊出的自然紋理⋯銀色被重新詮釋成一種很日常、卻不單調的選擇！它不像深色系那樣厚重，也不像淺色系那麼平淡，而是在兩者之間取得剛剛marie claire 美麗佳人 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
日職》宋家豪與陽柏翔、蕭齊樂天二軍春訓出發！ 打經典賽機率不高
日職樂天金鷲今天公布一、二軍春訓名單，台灣好手宋家豪、蕭齊跟陽柏翔都在二軍春訓出發，宋家豪目前打經典賽的機會不高。TSNA ・ 15 小時前 ・ 1
來場Aesop的香氛探險！你能發現散落在城市角落的「神祕鼻子」嗎？還有植物香氛裝置藝術
Aesop別出心裁的香氛探尋之旅據說「在許多城市裡，人們往往先聞到 Aesop的香氣，才看見店舖的身影。」走過門前與街巷之間，總會有一絲低調卻帶點反叛氣質的香氣，讓人忍不住放慢腳步，循著氣味尋找來源。維持著這樣的精神，Aesop 再次用不按marie claire 美麗佳人 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
【Threads上紅什麼】捷運出現的「香水機」是什麼？3點引爆網路熱潮
這台香水機原來是TRICENT™香氛互動體驗機雖然網友簡稱為香水機，不過出現在北捷的神秘機器，正式名稱其實是「TRICENT™香氛互動體驗機」。特色就是透過觸控螢幕與QR Code付款系統，讓使用者選擇喜歡的香水後，marie claire 美麗佳人 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
2026身體乳推薦！從保濕、香氛到溫和安撫型通通有
什麼是「身體乳」？和身體霜、身體油有何不同？身體乳通常質地介於水狀與乳霜之間，延展性佳、吸收速度快，能在補水的同時提供適度滋潤，是多數人日常最容易持續使用的身體保養品。身體乳(Body Lotion)：含水量最高，質地輕盈、延展性佳，能迅速marie claire 美麗佳人 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
台灣「矽盾時間」還有幾年？旅美學者一句話點破：轉移完了，美國就不在乎了
台灣與美國之間的關稅、投資協議談判日前完成，雖然民進黨政府不斷強調，談判結果優於預期。然而，伴隨15％關稅所產生，包含2500億美元授信額度、以及2500億美元民間投資，一共約5000億元對美投資承諾，仍引發外界擔憂「矽盾」恐不保的問題。對此，有旅美學者認為，北京將會樂見台灣半導體產業轉移到美國，因為「轉移完了，就沒了」。北京喜聞樂見此一結果？針對本次的談判......風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 8
澳網》謝淑薇搭檔O妹女單開胡後 今聯手女雙首輪出擊
拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）揮別上週受傷退賽陰霾，2026年澳洲網球公開賽女單旗開得勝之後，今與「台灣一姊」謝淑薇聯手女雙出擊，再接再厲爭取32強門票。謝淑薇本季和老搭檔奧絲塔朋科重新合拍，布里斯本強勢奪冠贏得好彩頭，不過O妹元月13日在阿德雷得女單受傷，導致「台拉自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
BTS世界巡迴回歸倒數！7位成員同款香水盤點，私下愛用香氛一次看
消息一出引爆全球討論的世界彈終於要回來了！日前 BTS 防彈少年團驚喜宣布最新世界巡迴演唱會日程，巡演將於 4 月 9 日從韓國高陽開跑，一路橫跨多個城市，而且 11 月還會一連三天踏上高雄開唱！在倒數迎接世界彈回歸舞台之際，編輯從過往的直marie claire 美麗佳人 ・ 9 小時前 ・ 發表留言