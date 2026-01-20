原棒協以愛回饋家鄉，推動「關懷盃」讓小球員安心打球，認識運動產業 | BAZAAR

PHOTO CREDIT: 原棒協提供

深耕花東30餘年，台灣原住民族棒球運動發展協會透過棒球讓原鄉孩童從中學習團隊紀律、培養正向品格，帶領他們看見夢想，建立追夢的自信勇氣。棒球同時也是開啟視野的門，讓小球員們知道：除了繼續打球，也能發展第二專長。

雄偉壯麗的中央山脈腳下，鄰近美崙溪河畔的紅土棒球場上，小球員們正奮力拚戰。未上場的球員拍手唱歌、喊口號為隊友打氣，觀賽的家長發揮原住民渾然天成的幽默感，風趣的加油聲舒緩了比賽的緊張氣氛，還有多位原民職棒球員專程到場觀戰，等待比賽結束後與小球員互動……2025年的「關懷盃」現場，展現著眾人對家鄉的愛與真情交流。

付出關懷 回饋家鄉後輩

來自花東的原民職棒球員們為回饋家鄉，由鄭幸生等共16位創始會員於1993年成立原棒協的前身「太平洋職棒聯誼會」，用以凝聚原鄉夥伴的力量。當時球賽大多在台灣西半部舉辦，花東球隊得長途跋涉才能參加，因此協會決定為原鄉孩子籌辦棒球比賽，地點就在離家鄉不遠，並以「關懷」命名，期待一棒接一棒地傳承初心。

1994年首屆關懷盃在花蓮開打，隔年移師台東後就開始兩地輪流舉辦；盃賽初期只有近20支少棒隊伍參與，直到2025年的第32屆，少棒和青少棒共有來自全台10多個縣市的62 隊響應，近年還邀請日本沖繩少棒隊來台友誼交流，讓原鄉少棒隊伍打開視野、競技切磋。

小球員在場上奔跑、奮戰不懈，展現全力以赴的運動家精神。

PHOTO CREDIT: 原棒協提供

帶動愛的循懷 播下傳承種子

去年剛引退的職棒球員林智勝提到，理事長身負募集經費的重任，為此得跨越舒適圈，學習別於棒球的事，如拜訪企業團體、提案及溝通協調。回憶起初次接任理事長的前夕，跑壘意外造成左腳踝韌帶斷裂，養傷期適逢關懷盃開幕，當他拄著拐杖抵達現場，小球員真誠不絕的加油聲溫暖了他，「當下就想，即使行動不方便，但為了這些小朋友，我還想要做更多。」

關懷盃是眾多原民球員的回憶，遇見心中的棒球英雄更是小球員參加關懷盃最期待的事。理事長王勝偉正是第2屆的參賽者，「當時在『棒球教室』看到許多球星來，很興奮，透過近身指導讓我覺得他們好厲害。因為曾受到照顧，也想和他們一樣，長大後也能幫助別人。」

參賽球隊教練也分享：「很多觀念我說了100遍，小球員記不住；可是換職棒大哥哥說，一次就記牢了。」對原民職棒球員來說，參與關懷盃是「充電」，指導時不僅被他們單純之心療癒，也像是遇見幼年喜歡棒球的自己，提醒著莫忘初衷。

關懷盃還融入「教育、環保、教學」概念，要求球隊教練以身作則與正向鼓勵。協會成員帶領選手維護環境、愛惜資源；安排原民職棒球員親自教授小球員，以提升技術達到傳承目的；還設置獎學金、捐贈球具，鼓勵品學兼修。去年花蓮馬太鞍堰塞湖潰堤，重創光復鄉，原棒協第一時間關懷光復國小少棒隊與光復國中棒球隊，協助場地恢復與提供裝備，使隊員能安心參與關懷盃，讓棒球陪伴他們走一段復原之路。

培養第二專長 推廣運動心理

2020年起，原棒協推行「棒助小英雄」，深入偏遠校區。秘書長黃宗安表示，這個計畫以棒球為核心，推出傳播、經紀、運動科學、情報搜集等講座，啟發小球員對於未來的想像，培養第二專長興趣。針對花東球隊教練設立增能計畫，縮短城鄉差距造成的資訊觀念落差，強化棒球知能與運動傷害修復觀念，透過教練帶領小選手保護運動後的身體。原棒協還與國立臺灣史前文化博物館合作，藉由紀錄片《原動30》與「南島世界‧世界南島」常設展，訴說原鄉與棒球文化發展的關聯，讓原鄉球員明白自己從哪裡來。

透過探索媒體拍攝、賽事播報與接觸運動科學相關的體驗課程，讓小球員認識運動周邊職業。

PHOTO CREDIT: 原棒協提供

與企業合作的「棒助小英雄」計畫，以體適能活動幫助孩子們發揮潛力，進而建立自信。

PHOTO CREDIT: 原棒協提供

你不能只有在贏的時候才愛他們」，這句話提醒眾人要為努力鼓掌，而非只幫勝利喝采，也點出運動員長期面臨比賽伴隨而來的身心壓力。原棒協下個計畫即是將「運動心理」推廣至基層棒球，幫助小球員們儘早建立正向健康的心態，培養心理韌性，懂得調適壓力並享受比賽，繼續熱愛棒球，勇敢擁抱未來。

你知道嗎？ 台灣上勇 全民棒球熱

• 中華職棒全壘打紀錄保持人

依據中華職棒大聯盟紀錄，林智勝在職棒生涯22年期間（2004年～2025年）累積共擊出305支全壘打，連續22個賽季皆有全壘打開轟紀錄，為目前的紀錄保持人。

• 即將開打的國際頂尖棒球賽事

2026世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC），訂於3月5日至3月17日舉行，台灣代表隊將前往日本東京巨蛋球場參與預賽，與日本、韓國、澳洲、捷克4隊交戰，全力爭取晉級8強、邁向冠軍之路。

註：上勇（siōng-ióng，最強）

（由右至左）王勝偉、林智勝擔任前後任理事長，與黃宗安秘書長共同協力，維持協會運作。

PHOTO CREDIT: 陳逸宏

台灣原住民族棒球運動發展協會（簡稱：原棒協）

1999年成立的組織，由具原住民身分的現役或退役棒球選手們發起，以棒球為起點，於花蓮、台東深耕基層棒球運動。讓熱愛棒球的學子安心打球、從中獲得學習與啟發，並推動世代傳承，回饋原鄉。

