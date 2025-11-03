原民人口全台第二多 市議員林志強：市府預算與政策

【記者范文濱/桃園報導】

市議員林志強市政總質詢中，針對原住民族預算、政策及建設議題提出質詢。林志強議員指出，桃園原住民族人口即將突破9萬人，僅次於花蓮縣，為全台第二多、六都之首，但每人平均預算卻僅排名第四，顯示資源投入仍顯不足，建議市府應提出更具體、有感的政策，保障族人生活與就業權益。

市議員林志強表示，物價與原物料持續上漲，族人薪資成長卻有限，原民局在生活補助及就業協助上應更貼近實際需求，不應僅延續前任政策，而應創新推動新方案，讓族人真正感受到市府關懷。他呼籲市長張善政重視原民需求，於預算編列上給予更明確與充分的支持。

就社團及協進會運作方面，林志強議員指出，目前補助核銷作業緩慢，常使負責人須自行墊款

，造成經濟壓力。他要求原民局檢討並改善流程，確保社團能順利運作，持續推動部落文化與族群發展。

此外，中央近期即將普發1萬元現金，林志強議員提醒原民局應與警察局合作，強化防詐宣導，特別協助年長族人避免受騙。

在建設方面，林志強議員建議市府成立專案小組，確實掌握原民相關工程進度，包括大溪瑞興國宅文化建設、南區原住民族運動公園、蘆竹體育園區及天幕活動場等。他並呼籲原民局長Panay Mulu積極與農田水利署協調，爭取平鎮集會所及天幕用地無償撥用，促成中央與地方合作開發，讓設施能兼顧原民聚落與在地居民需求。

