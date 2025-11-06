原民人口增長與成本齊升 簡志偉議員籲市府加大預算支持原鄉

【記者范文濱／桃園報導】

桃園市升格十年來，原民人口增加15%，達9萬人，市議員簡志偉市政總質詢中指出，勞工基本工資雖提升43%，而物價與工程維護成本齊漲，復興區財源仍高度依賴市府補助，難以支應行政與服務開銷，呼籲市府應調整預算，反映實際需求，以支應原鄉地方發展。

市議員簡志偉表示，復興區公所近年接收步道、觀光設施、廣場、橋樑及廳舍等公有財產，維護與管理費用大增，加上都會區原民社團活動、獎助學金及資訊補助需求龐大，經費年中即現缺口。

簡志偉市議員指出，財劃法修正後桃園市統籌稅款雖增加，但原鄉及占9成人口的都會區，原民資源仍不足，建請張善政市長承諾調整經費比例，讓資源配置更公平。

市長張善政回應，明年度復興區預算已由3,000萬元提升至8,000萬元，並強調原民局經費從未刪減。

在產業文化方面，簡志偉建議KIRI國際文創產業園調整策略，結合綠色商品與親子體驗，成為原民文化與觀光亮點。原民局長巴奈‧母路回應，已展開跨局處合作並規劃行銷APP。

簡志偉議員建議，Lalai原住民族國際音樂節強化國際性，邀請具吸引力團體，打造桃園品牌活動；並依《原住民族健康法》建立跨局處聯繫機制，推動醫療平權。

此外，他建請社會局檢討「以工代賑」制度，放寬復興區扶助期限，協助原鄉脫貧就業；並爭取羅浮溫泉設YouBike站點、電影節納入原民文化視角、青年局推動啦啦隊計畫及教育局落實原教課程，讓原民文化永續發展。

