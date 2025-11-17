原民人口攀升資源待配比 蘇偉恩議員指原教與漁獵應獲保障

【記者范文濱／桃園報導】

市議員蘇偉恩議員於市政總質詢指出，桃園原住民族人口自 112 年 1 月至 114 年 10 月增加 8,918 人，平均每月成長 262 人，顯示桃園成為原民移居與定居的重要城市。然而人口明顯增長下，原民相關預算未見同步提升，部分年度甚至減少。他認為，資源分配若未反映人口規模，市府將難以提升原民生活品質，應全面檢視預算結構。

有關幼兒安全，蘇偉恩議員提出復興區立幼兒園問題。他表示，建物早年為復興區代表會使用，建於民國 60 年代，無建照與使照，內部空間不符現行幼兒園設施規範，包括走廊寬度、樓梯距離、欄杆及防火隔間均不符標準。建物使用逾 50 年，耐震能力與建材狀況令人憂心。他強調，孩子安全不能等待，要求市府由教育局、原民局及復興區公所評估，若無法改善，應考慮重建，提供安全學習環境。

廣告 廣告

蘇偉恩議員關注原住民族傳統漁獵困境指出，泰雅族自古以狩獵與漁獵維生，也是文化傳承。然而多年來，族人在復興區合法原住民地區漁獵常遭《水利法》裁罰，因石門水庫蓄水範圍列禁止垂釣區，與《原住民族基本法》第 19 條保障非營利傳統漁獵衝突。經立委高金素梅辦公室、市府及地方協調，今年終於突破六十多年禁令，族人得以恢復傳統漁獵方式。

針對族人漁獵文化，蘇偉恩議員表示，目前僅為示範計畫一個月，建議市長明確支持並請原民局續與水利署及復興區公所協商，爭取明年依歲時祭儀延長至三個月以上。

更多警政時報報導

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光

【獨家】【精品詐騙風暴】新北警所長未婚妻竟涉417萬精品詐騙 南山區經理喊冤自身亦受害 5500萬連環坑案曝光