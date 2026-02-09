原民住宅補助超核千萬未獲中央增補 台東縣府自行買單

台東縣政府執行114年度原住民住宅補助計畫，核定金額超出中央補助額度約1000萬元，後續未獲中央增撥經費，縣府今（9）日宣布自行籌措經費補足缺口。（蕭嘉蕙攝）

台東縣政府去年執行「原住民族經濟弱勢住宅建構及修繕補助計畫」，超核約1000萬元，縣議員黃治維質疑預算控管不當，導致部分完成資格審查的民眾遲未獲補助；縣府後續多次向中央原民會爭取增撥經費未果，今（9）日宣布將自行籌措經費補足缺口。

台東縣政府於114年度原住民建購及修繕住宅補助計畫執行期間，實際核定建構27戶、修繕174戶，初估總金額達2700萬元，超出原核定補助額度約1000萬元；縣府後續向原住民族委員會反映並爭取經費協助，不過中央經整體預算與政策考量後，未同意增撥經費。

廣告 廣告

縣府表示，考量相關案件多涉及原住民家庭實際生活安排與居住安全，決定由縣預算承擔中央補助之不足經費，金額約950萬元，以確保族人補助案件得以續行，避免影響民眾基本居住權益。

對此，縣議員黃治維表示，縣府決定自行籌措經費補足缺口，代表願意承擔責任，「這樣的態度是好的」；原民處長高忠雲強調，今年度若補助案件數量已達預算額度上限，將停止受理申請，後續案件將直接退回，避免民眾誤以為「核定就一定可獲補助」。

更多中時新聞網報導

2000人陳情 促建台中港聯外道路

吳建豪新歌致敬麥可傑克森

《世紀血案》認沒授權鄭重道歉