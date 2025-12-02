原民假日市集 花博開張

張春月設計師創作品常反映原鄉部落大自然生態，獨特又樸實的設計，累積慕名而來的消費者。（記者王誌成攝）

記者王誌成∕台北報導

台北市原住民族事務委員會二日表示，「原樂好市」台北市原民假日市集，十二月十四日前的每週假日，於花博園區長廊展售來自台北市及新北市、花蓮縣、台東縣、苗栗縣、台中市原民業者產品，有原民手作工藝、農特產品和美食等，特別推出具聖誕節氛圍文創產品，包含木製藝品小物、聖誕種子裝飾物、應景的原民圖騰編織包跟帽子等產商品。

來自於花蓮縣瑞穗鄉紅葉村的太魯閣族人張春月設計師(族名咪古)，三十年前移居台北市，張春月對手工藝很有興趣，從織品開始學習，後來接觸種子裝飾和木雕，創作反映原鄉部落大自然生態，獨特又樸實的設計，累積慕名而來的消費者。「原樂好市」是民眾開始認識「咪古手作」創作品的地方。

台北市原民會主委巴干‧巴萬提到，原鄉部落，每年聖誕節到元旦期間，大部分都是部落最熱鬧的時期，族人帶著感恩的心情布置家裡、教會或聖堂等。「原樂好市」中每位設計師和負責人都有城市打拼的奮鬥故事，迎接聖誕節也推出許多應景創作品與產品，持續推廣「原樂好市」，讓國內外旅客透過創作品和產品認識原住民族文化。