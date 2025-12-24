原民及多元族群文化藝術舞蹈團 以《織聲》融合歌舞戲劇展成果

▲苗栗縣政府積極推動多元族群藝術扎根，24日下午由今年中成立的「原住民族及多元族群文化藝術舞蹈團」，在文化觀光局中正堂以融合歌聲、舞蹈及戲劇的「織聲」呈現亮麗成果。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣政府積極推動多元族群藝術扎根，24日下午由甫於今年中成立的「原住民族及多元族群文化藝術舞蹈團」，在文化觀光局中正堂以融合歌聲、舞蹈及戲劇的「織聲」呈現亮麗成果。副縣長邱俐俐，稱讚舞團兼具多元族群文化底蘊，又是有溫度的藝術饗宴，未來希望開拔到原鄉部落展演，普及原民藝文。

副縣長邱俐俐融入歡樂氣氛。

原住民族及多元族群發展處長盧曉玲表示，在縣長鍾東錦積極推廣多元族群文化藝術的政策下，今年6月23日成立了「原住民族及多元族群文化藝術舞蹈團」，團員來自各領域，有傳遞知識的教師、奔走城市的上班族，也有以舞蹈為志業的專業舞者、刻畫文化紋理的刺青藝術家，以及分享生活創意的自媒體，儘管身分各異，卻因熱愛文化與使命感而凝聚在一起，進而攜手藝術創作。團員半年多來犧牲假日排練，以汗水、時間與高度專注堆疊舞作能量；此次舞台呈現，象徵推動文化扎根的重要里程碑。

今日到場觀賞成果展的來賓，有副縣長邱俐俐、副議長張淑芬助理劉瑞文、縣議員楊文昌、劉美蘭、鄭碧玉秘書林俊翔、南庄鄉長羅春蓮及苗栗市公所秘書羅玉棻，另有多位校長帶領小朋友感受原味十足的藝文饗宴。盧曉玲說，舞團要在短短半年之間精心策畫如此大型的歌舞劇，誠屬不易，欣賞到的觀眾都是非常幸福的一群；她並藉此機會與小朋友互動，再度宣揚泰雅族三寶，包括口簧琴、織布和紋面 ，來自部落的小朋友自是對答如流。

《織聲》以泰雅族傳統織布文化為核心意象，從織布機規律深沉的節奏中，延展出關於文化、記憶與生命的脈動，劇情描繪一位在現代生活壓力下逐漸迷失方向的女主角，透過 Yaya 織布時發出的聲響，重新理解「斷線可以再接續、文化能成為力量」的真實意義，作品運用細膩的族語吟唱、光影設計與舞蹈肢體語言，鋪陳一段跨越時空的母女對話，也象徵每個人回到自我，找到傳統文化的「回家之路」。

副縣長邱俐俐上台就用原住民語問候來賓與觀眾，加上縣議員劉美蘭一段原住民舞曲，立即帶動現場歡樂氣氛。邱俐俐說，其實苗栗不是正在改變，而是原本就一直在改變，更顯示議會對縣府團隊的鞭策與監督，產生了正面作用；她認同能夠觀賞這場展演是幸福的，期待未來好的藝文展演，也開拔到偏鄉部落，以天涯跑到海角的概念，普及自己族群藝術文化。

邱俐俐表示，苗栗是個大家庭，有大家的支持才能讓外界苗栗的美好，苗栗同時也是個大熔爐，融入閩、客、原、新各族群，她呼籲鄉親要敞開大大的胸襟，接納並關懷不同族群的文化和藝術，更要手把手、心連心抱持喜愛文化的熱忱，大步向前邁進，攜手落實「苗栗願景、前程似錦」。