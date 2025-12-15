原民國際音樂節爆亂象 垃圾遍地、酒後失序 旅宿業怒：不再接待

2025 Taiwan PASIWALI Festival原住民族國際音樂節湧入最高7萬人次，事後傳出噪音、垃圾棄置及酒後失序等爭議。（蕭嘉蕙攝）

2025 Taiwan PASIWALI Festival原住民族國際音樂節昨（14）日於台東森林公園落幕，活動期間湧入最高7萬人次，但卻屢傳脫序亂象，大量啤酒罐、菸蒂等垃圾散落會場，草叢中甚至留有疑似便溺後使用的衛生紙；另有旅宿業者不堪房客酒後失序，爬窗闖入他人房內，事後公告未來將拒絕承接與該活動相關的住宿訂單。

PASIWALI Festival今年邁入第8屆，活動帶來音樂熱度與觀光人潮之際，也傳出不少爭議。台東市中華里長楊耀乾表示，主辦單位於活動前數日進場搭設設備，試音期間因風向擴散及音量偏大，里民反映影響中午休息與夜間睡眠，甚至有人向派出所反映噪音問題，盼未來在音量控管與時段安排上能持續調整。

PASIWALI音樂節活動落幕後，台東森林公園會場清理出大量啤酒罐、塑膠杯、菸蒂等垃圾，清潔人員加緊整理環境。（蕭嘉蕙攝）

台東森林公園木球場旁草叢可見遭棄置的衛生紙等垃圾，影響環境整潔。（蕭嘉蕙攝）

森林公園會場部分，活動結束後傳出垃圾棄置亂象，清潔人員今早進場整理，發現大量啤酒罐、塑膠杯及煙蒂散落於草地與步道。清潔人員直言，這次垃圾量是歷年最多，以啤酒鋁罐為大宗，目前已集中分成7區堆放，待垃圾車清運。薛姓民眾指出，部分參加者為圖方便，將使用過的衛生紙、紙箱等物品丟往木球場周邊草叢，「缺乏公德心」，盼相關單位協助清除。

位於市區的「打個蛋城旅」則在活動期間發生房客脫序事件，業者事後沉痛發布公告「日後欲參加Pasiwali的旅客不接待！」。謝姓業者指出，該組房客疑因飲酒過量，深夜於大廳喧鬧影響其他住客休息，甚至從浴室窗戶攀爬進入他人房間。為維護其他住客權益，決定未來不再接待相關客群，並強調「尊重音樂、勿爛醉，希望大家一起好好享受音樂」。

針對外界關注活動期間涉及毒品與毒駕案件，原民會發布澄清說明，相關案件均為警方於音樂節周邊巡查時依法查獲，並非發生於音樂節會場內。原民會強調，毒品零容忍，感謝警方持續協助嚴正執法，並同時確保音樂節安全無虞，持續推廣文化盛會。

