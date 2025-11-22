原民市集暖連結城市與部落 Lipahak野菜入社區傳遞感恩
（記者陳志仁／新北報導）新北市政府原民局今（22）日在三峽北大特區草地公園舉辦《Lipahak感恩節》市集，集結多組原住民族攤商展售風味美食與手作文創；並將三峽「Lipahak野菜園區」及「Lipahak三鶯原生態園區」的新鮮無毒野菜帶進社區，向市民分享在地食材、農耕智慧與文化故事。
市集以食農文化為核心，除販售農園當季野蔬，也邀多位部落ina與青年創業者設攤，展現多元的原民風味，「Ina的野菜便當」以現採野菜入菜，呈現阿美族的日常飲食文化，「秋手作」則以當季水果製成果醬，融合傳統與創意；現場亦規劃「芒草掃把鑰匙圈」編織體驗，由農園媽媽教導民眾運用部落常見植物芒草動手製作小掃把吊飾，寓意掃除煩憂、迎向新年好運，吸引親子共同參與。
為展現跨局合作能量，原民局也邀請經發局「群眾募資輔導計畫」的業者共襄盛舉；其中梨山第三代泰雅族青農林廷崴所創立的「林山農選有限公司」代表設攤，主打「健康、新鮮、公平交易」的高山農產品，林廷崴自2016年創業以來致力串聯在地小農，提升產地能見度與市場競爭力，是原住民族青年投入創新農業的典範。
原民局長林瑋茜（Siku Yaway）表示，Lipahak野菜園區及三鶯原生態園區為新北推動原住民族食農教育的重要基地，截至目前已辦理10場次推廣活動，每場約20位市民參與，深受好評，此次首度移師三峽北大特區舉辦市集，期望讓更多民眾親近阿美族野菜文化，了解自然永續的農耕智慧，也藉市集引流促進販售、降低運輸碳足跡，帶動部落產業發展。
林瑋茜（Siku Yaway）指出，未來原民局將持續以文化傳承、環境永續與地方創生為核心，讓文化傳承、環境永續與地方創生共同並進；此外，三峽區區長施玉祥亦到場支持，肯定活動成功串接地方與文化，展現友善共生的力量。
