原民平均少活7.5歲！原民會許願皮蛇疫苗納公費 衛福部：最快年底完成評估

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行政院長卓榮泰(左三)、衛福部長莊人祥(右三)、原民會副主委陳義信(右二)等人11日出席衛福部「守護原住民健康記者會」。(記者羅沛德攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕衛福部與原住民族委員啟動「原住民族健康列車」，推動原民專屬健檢、癌篩及肺炎鏈球菌疫苗政策，縮短健康落差。原民會副主委陳義信公開向行政院及衛福部「許願」，盼未來若推動公費帶狀疱疹疫苗(皮蛇疫苗)，能優先將65歲以上原住民族納入接種對象。衛福部表示，目前正進行成本效益評估，最快年底有結果。

陳義信表示，每年6月至10月是原住民族豐年祭與歲時祭儀旺季，也是族人返鄉團聚、人潮最多的時刻，因此特別選在此時啟動健康促進計畫。他指出，原住民族平均餘命約73歲，較全國平均80歲仍少約7.5歲，希望透過疫苗接種、健康篩檢及疾病預防，縮短健康差距。

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陳義信說，帶狀疱疹疫苗目前需自費施打，完整接種費用至少要1萬多元，對不少部落家庭而言是一筆不小負擔，因此希望政府未來推動公費接種時，能優先照顧健康風險較高的原住民族長者。

對此，衛福部長石崇良回應，帶狀疱疹疫苗過去曾在疫苗政策討論中被評估，由於疾病本身不具傳染性，因此目前未被列入常規公費疫苗。不過帶狀疱疹常造成高齡者及免疫功能低下者嚴重不適，目前已啟動醫療科技評估(HTA)，將從疾病負擔、成本效益及健康效益等面向進行分析，預計今年底完成評估，作為未來政策參考依據。

疾管署長羅一鈞表示，帶狀疱疹疫苗目前打完兩劑市價超過1萬5000元，若未來證實具成本效益，仍須爭取相應經費才能推動。他指出，目前規劃方向並非僅針對原住民族，而是以65歲以上長者及特定高風險族群為優先評估對象，未來將參考國際經驗及國內研究結果，再送交疫苗專家會議討論。

石崇良也有補充，政府已針對55歲以上原住民族提供優於一般民眾的疫苗接種措施。其中，公費肺炎鏈球菌疫苗接種年齡已下修至55歲，全年皆可接種；每年秋冬開打的新冠及流感疫苗，55歲以上原住民族也列為優先接種對象，希望透過疫苗保護力降低感染及重症風險，守護原民長者健康。

除了推動疫苗接種政策外，國健署長沈靜芬表示，政府也提供原住民族多項癌症篩檢服務，並試辦由55個原住民族地區衛生所提供20歲至44歲居民終身1次碳13尿素吹氣檢測防治胃癌，且40至79歲終身1次B、C肝炎篩檢，以及30歲以上每5年1次、40歲以上每3年1次、55歲以上每年1次成人預防保健服務。她說：「考量健康風險相對較高，成人預防保健服務部分，原住民已較一般民眾提早10年。」

陳義信也有提到，針對18歲以上有嚼檳榔習慣的原住民(含已戒)，政府有提供每2年1次免費口腔黏膜檢查，透過定期篩檢及早發現口腔癌及癌前病變。

行政院長卓榮泰則表示，政府將持續強化原鄉醫療服務、遠距醫療、緊急後送及在地醫事人才培育，希望讓健康照護資源真正深入部落，實現「健康部落、健康家庭、健康個人」目標。

根據衛福部統計，2024年原住民族平均餘命已提升至73.23歲，與全體國人平均壽命差距縮小至7.54歲，較2006年的9.41歲明顯改善。未來將持續透過疫苗接種、健康篩檢及預防保健政策，進一步縮短健康落差。

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