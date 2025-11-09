原民序曲響大雅 族舞樂聲展現文化多樣性

《圖說》「2025臺中市原住民族文化節」系列活動首場盛會盛大登場，為年度原民文化推廣揭開序幕。

【民眾網諸葛志一臺中報導】「2025臺中市原住民族文化節─原聚山海屯」系列活動，首場盛會於8日下午在臺中市原住民文化館戶外廣場盛大登場，為年度原民文化推廣揭開序幕。這次活動以泰雅族文化為主軸，融合多族群樂舞特色，透過音樂、舞蹈與飲食體驗，展現原住民族的生命力與文化多樣性，現場湧入眾多民眾共襄盛舉，熱鬧非凡。

這次活動由大雅區公所承辦，結合原住民族群在地文化底蘊，打造兼具傳統與現代感的藝文饗宴。開場以隆重莊嚴的原民祈福儀式揭幕，隨後由各族團隊接力登場，表演內容涵蓋不同族群的音樂節奏與舞蹈風格，展現族群文化的多元共榮與融合精神。

除了精彩的舞臺表演，現場並舉辦「原住民聯歡烤肉活動」，香氣四溢的烤肉香味搭配現場歌聲，營造濃厚的部落情誼。活動更設有趣味競賽、闔家同歡互動區與氣球城堡遊戲區，吸引親子及家庭共同參與，讓文化傳承在歡笑中自然發生。

晚間壓軸邀請雙金歌王沈文程重磅登場，以一連串膾炙人口的經典歌曲炒熱全場，掀起高潮不斷的熱情氛圍。活動並舉辦摸彩活動，最大獎為大尺寸電視等多項豐富好禮，另發放園遊券及摸彩券，讓民眾在欣賞表演之餘也能滿載而歸。現場更結合公益元素，鼓勵民眾持發票兌換精美小禮，將愛心化為實際行動。

臺中市原住民族事務委員會主任委員楊馨怡表示，今年是原住民族文化節首次以「分區辦理」方式登場，從以往一年一場，擴增為三場。除了大雅首場外，11月15日將於梧棲頂魚寮公園舉辦第二場，11月22日則在太平勤益科技大學舉行第三場。主委指出，過去因一年僅舉辦一次，若錯過便需等到隔年，今年特別改為三場，讓海線、山城與屯區族人都能就近參與，減少舟車勞頓。這次是首次分區的嘗試，若成效良好，未來將持續推展至其他行政區，讓更多族人能就近體驗文化之美。

民政局副局長彭岑凱表示，文化傳承的根本在於「扎根地方」，因此民政局會積極推動各區文化活動，讓幸福能傳遞至每一位原住民族家人。文化節不僅是活動，更是族群團結與文化延續的象徵。民政局將持續全力協助，讓原住民族文化在各區綻放光彩，並祝福本市各項活動皆能圓滿成功。

立法委員楊瓊瓔表示，原住民族是臺灣的寶貝，因為有原住民族，臺灣文化才有深厚根基。她熱情邀請大家穿上族服、盡情參與，並鼓勵民眾在攤位多多消費，支持原住民族朋友的手作與美食。楊立委也祝福活動圓滿成功，期盼大家「玩得開心、吃得滿足」。

《圖說》歌王沈文程壓軸演出。

議員吳建德致詞時，感謝原民會與民政局的協力推動，使今年文化節能首次辦理三場，任何改變都需要勇於嘗試，未來也會持續在議會中為原住民族爭取更多經費與福利，協助推動文化活動及社會支持政策，讓族人生活更加安心、幸福。

議員古秀英表示，本次原住民族文化節以泰雅族文化為主題，展現族群特色與文化精神。他期盼未來各區都能輪流舉辦文化節，讓活動深入山區與原鄉，帶動地方繁榮與文化傳承。他也祝福所有族人平安健康，持續以行動守護珍貴的原民文化。

區長林麗蓉表示，特別感謝吳呈賢議員與吳建德議員，共同爭取經費支持，讓這場活動能順利舉辦；更感謝媽媽市長盧秀燕在原民福利及文化等各方面的支持及資源投入，讓本次原住民族事務委員會大力挹注與協助，讓族人能在這麼具文化意義的場地，共同歡度這個屬於原住民族的日子，而本次活動不僅象徵原民文化系列的起點，更是推動多元族群文化交流的重要契機。透過藝術表演、美食體驗與社區參與，讓民眾在輕鬆氛圍中認識原住民族的傳統智慧與文化精神。