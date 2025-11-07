原民文化創新！海科館阿美族工藝成果展明起連2天登場

阿美族工藝老師從傳統工藝出發，配合新材料「茄芷袋」再進行創意變化。圖：海科館提供

海邊的原住民族長期與海洋共生，發展出獨特的生態知識與文化傳統，除了達悟族人，阿美族是最親海的一族。海科館以推廣海洋文化為使命，讓一般大眾能更親近阿美族文化，提升對原住民族的尊重與認識，以及多元文化的發展，明(8)日至11月9日將於海科館研究典藏海洋創新中心展開「原美傳韻-阿美族工藝成果展」。

原住民LV包是茄芷袋結合原民風打造潮包。圖：海科館提供

海科館表示，目前海科館已典藏有阿美族竹筏模型、海藻蒐集藍、海藻刮刀、海祭儀式相關物件等，這些文物不僅展現了原民在海洋環境中的生存智慧，也體現其文化價值。阿美族人樂觀開朗，服飾及配件常見各種繽紛的色彩及元素，由於適應環境的天性，所使用的材質隨著時代的演進，不斷地加入新的材料進行組合變化而有不同的風貌，這些創作具有獨特的文化特色及藝術之美。今(114)年海科館邀請基隆在地八尺門奇浩部落的兩位年輕阿美族工藝老師陳唯芯、陳曉童，展開三梯次六天原美傳韻手作工作坊，吸引許多民眾報告參加。兩位老師從傳統工藝出發，配合新材料「茄芷袋」再進行創意變化，透過手作讓參與研習的學員可以從阿美族服飾的配件及穿戴來認識阿美族文化生活日常之美，並透過親手製作，了解每一個配件的製作過程，製作出專屬自己的創意包，同時具備實用及潮流，師生作品的聯展也讓民眾更能了解文化與創新的結合。

Alofo情人袋。圖：海科館提供

海科館提到，三梯次六天的工作坊總共有6場次124人次參與。學員包括阿美族人及一般大眾，課程包括花蓮阿美族情人袋Alofo、原住民LV包、原民風髮飾的創作，Alofo是情人袋，是阿美族常見的服飾配件之一，由右肩往左下斜揹，乘載著情人的愛，為阿美族示愛的媒介。事實上Alofo在阿美族中有很深的文化意義，直至現今成為阿美族的一種精神或族群認同的標誌，在出席與部落或族群有關的場合中，族人也常會穿戴參加活動，有時甚至一戴上Alofo即有穿著傳統服飾之象徵意義。而原住民LV包是源自於茄芷袋，堪稱是台灣最古早的環保袋，不只實用又耐用，獨特的顏色配置，近年來躍上國際被稱為台灣的LV包，深受國際人士喜愛的小禮物。這次兩位阿美族工藝老師發揮創意，開發出屬於原住民風情的LV包。而原民風髮飾的設計發想，緣起於傳統髮飾(髮冠)只在傳統慶典配戴，現結合傳統及最新潮流，發展出原民風髮飾，包括有髮箍和單純髮帶兩種形式。學員透過老師的帶領，每個人都做出屬於自己的美麗又大方的新潮原民風髮飾，別具特色。

Siraw(醃肉)的飯丸。圖：海科館提供

海科館表示，阿美族更自稱是「吃草的民族」，此為阿美族野菜採集文化，不只保留了傳統飲食智慧，更蘊含低碳、永續、生物多樣性等時代意義。這次成果展示會上不只由阿美族人及學員親自上場展示三梯次的工藝成果，成果會首日將邀請基隆都會原住民「伊娜力巴哈」團隊分享結合阿美族文化所製作的風味餐，以馬告為基礎香料、搭配常見的野菜及食材，包括木鱉果葉、麵包果、打敗魚等。歡迎民眾參與及欣賞阿美族工藝之美。

打敗魚。圖：海科館提供

