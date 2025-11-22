原民文化園區年度新音樂劇「印象」首演
記者鄭伯勝／屏東報導
原民會原住民族文化發展中心每年由所屬「娜麓灣樂舞劇團」推出全新原創樂舞作品，２０２５年最新創作「印象」，二十二日上午在臺灣原住民族文化園區歌舞館首演，作品以台東卑南族建和部落流傳的「神鹿與少女」傳說為靈感，結合傳統歌謠、現代表演與部落集體記憶，帶領觀眾穿越神話、走入文化發源地。
該創作以Kasavakan部落歷經七次遷徙的第七個落腳地「Saliyaliyan」為背景，由部落耆老口述傳說、青年族人參與共創，並與專業編導團隊共同轉化為當代表演形式。整場演出融合傳統樂舞與現代表現語彙，運用肢體與聲響語言，引領觀眾穿越神話與記憶，重返族人文化與情感的起點。
文發中心副主任簡明雄表示，「Saliyaliyan印象Kasavakan」不僅是一次文化展演，而是在與部落攜手合作中，一起找回記憶中的地景與情感。希望觀眾看見的不只是傳說，而是族人記憶與生命感的現場，以及原住民族文化持續流動、再生的力量。
「Saliyaliyan－印象Kasavakan」亦為文發中心「歌舞館」開館後的重點樂舞製作之一。歌舞館自啟用後，正積極打造原住民族樂舞的創作與展演平台，未來娜麓灣樂舞劇團將持續根植部落文化，以樂舞為筆記錄並演繹更多來自族人的故事，並透過國內外合作拓展原住民族文化的當代表達與國際視野。
文發中心誠摯邀請民眾走進臺灣原住民族文化園區歌舞館，透過樂舞，看見、聽見並感受原住民族文化的深度與多樣，更多活動資訊請至「原住民族文化發展中心」官網或「臺灣原住民族文化園區」臉書粉絲專頁查詢。
