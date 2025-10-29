原民文化節原曜臺中Ⅲ啟動

「二○二五臺中市原住民族文化節─ 原曜臺中Ⅲ」於十月二十九日上午在市府陽明大樓一樓大廳盛大啟動。今年以「原聚‧山海屯」為主題，將原本一年只有一場次活動，分山線、海線與屯區三大場域，由大雅、梧棲及太平區公所接力辦理各辦一場，首先登場的是十一月八日在大雅區，第二場十一月十五日在梧棲區，第三場十一月二十二日在太平區。活動希望突破原住民族的文化同溫層，透過多場次活動廣邀市民參與，讓更多人看見、聽見並走進原民文化，共同體驗臺中這座城市的多元與包容。

中市原民會楊馨怡主委（見圖）指出，截至今年九月底，台中市原住民族人口達四萬一五八四人，居住在二十九個行政區。為能凝聚全市原住民族人的情感，並有交流與分享族群文化的機會，每年會舉辦全市性的原住民族文化節。今年在各界的建議中，嘗試在山、海、屯區各辦一場文化節活動，希望原住民能就近參與，免除舟車往返。

記者會活動由泰雅、阿美及排灣三族的耆老主持傳統祭儀，祈求各場次的活動都能順利圓滿。不同族群的歲時祭儀不同，都可展現原住民族對祖靈、天地及自然的敬畏與尊崇。

表演力與美的原民舞蹈，舞者透過服飾、音樂及肢體動作，展現出不同族群的藝術文化魅力。現場安排三項原住民族傳統技藝體驗，包括「頂物（temuqulj）」象徵平衡智慧與女性力量、「八卦網捕魚（mitafokod）」展現集體合作與生態永續精神、及「搗麻糬（smxu」 hikil）」象徵部落團結與共享喜悅。

原民會指出，系列活動將於十一月至十二月陸續在三大場域登場，串聯山、海、屯三區的在地特色：大雅場─「泰雅之山」：以傳統祭儀展演為主軸，結合織布工藝教學與部落風味市集，讓民眾近距離體驗山區族群的文化美學；梧棲場─「阿美之海」：以沿海生活為主題，規劃漁撈技藝示範、親海文化體驗與音樂表演，呈現海洋民族的生命節奏；太平場─「排灣之屯」：以族語歌謠、青年創意手作與文化市集作為壓軸，展現都市原民文化的多元創新。整體活動共超過三十場展演、市集與工作坊，涵蓋歌舞表演、工藝創作、美食體驗與教育推廣等面向，預計吸引逾一萬名市民與族人參與。