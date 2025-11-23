原民文化節排灣「貴族婚禮下聘儀式」移師台中

2025台中市原住民族文化節，今年第三場的「排灣之屯」於昨（22）日上午在國立勤益科技大學中正堂戶外廣場盛大登場。活動由市府原民會與太平區公所共同辦理，特別以排灣族文化為主題，並首次於都市地區呈現珍貴的「排灣族貴族婚禮下聘儀式」，吸引眾多市民到場見證，感受排灣族家族傳承及婚姻價值的文化內涵。

活動開場由「貴族婚禮下聘儀式」揭開序幕，儀式中包括「聘禮獻納」、「家族迎賓」等關鍵橋段，象徵雙方家族之間的尊重與盟誓。活動更將排灣族文化中的「鞦韆」與「瞭望台」，移師到都會區，在整個儀式的過程中，透過解說讓民眾能直接理解排灣族對貴族身分、守護與庇佑的信仰意涵，場面莊重而富感染力，成為活動最受矚目的亮點。

（如圖）下聘儀式-圍舞

市府原民會指出，活動也結合國立勤益科技大學與中部地區原住民族學生資源中心，動員原民學生協助儀式動線、展演流程、市集引導、文化體驗操作及鞦韆、瞭望台等象徵物的文化解說。透過青年實際投入活動運作，使文化不只被呈現，也能在世代間自然傳遞，展現原民青年對文化的責任與自信。