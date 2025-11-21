原民族服圖騰融入時裝 史前館展出逾40件作品

原住民的傳統圖騰，現在已經融入文創品，變成輕便服裝穿在身上。現在更有藝術家把傳統原住民族服的樣式，融入當代的服裝設計，像是賽德克族的國寶藝術師張鳳英的作品，融入大口袋時尚的套裝衣服，看起來年輕又有活力。

還有融合阿美族喜歡採集植物的習性，用移印染技法，做成家族圖紋的現代服裝；而排灣族藝術家，把傳統的圖騰，以貼布繡的技法設計成禮服。這些時尚服裝重新定義過去只在重要場合才看得到的原住民服裝，也能走入時代的潮流中。

參觀民眾陳小姐認為，「其實我們原住民不是凍結在過去，不是原始、不是傳統，而是活生生的活在現在。」

史前文化博物館策展人黃郁倫說明，「這個展覽，我們想要更好的呈現當代的一些活力樣貌，還有創造力。」

現在起，這些融入原住民傳統服飾的當代時尚服裝，在國立台灣史前文化博物館展出，讓大家看見時尚感的原民文化。

史前文化博物館館長蔡政良表示，「讓史前館的文物活起來，展示活起來，那能夠更貼近大家的生活，甚至在生活裡面找到時尚感。」

史前館表示，這次共展出了28位設計師、超過40件的各族原住民時尚服飾和配件。