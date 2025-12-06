原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur赴高雄說明 丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建計畫

記者鍾和風/高雄報導

為協助原住民族部落儘速從丹娜絲颱風及七二八豪雨重大災損中恢復生活機能，原住民族委員會主任委員於（5）日前往高雄市茂林區、桃源區及那瑪夏區，說明災後復原重建計畫核定情形。

主任委員於說明會中表示，今(114)年7、8月間丹娜絲颱風、七二八豪雨及楊柳颱風對南臺灣造成重大災情，原住民族委員會編列災後復原重建經費45.53億元，其中補助部落災後復原重建工程41.38億元，已核定179件、38.2億元經費，辦理部落排水、邊坡復建，以及聯絡道路、橋梁與部落基礎復建。

廣告 廣告

原民會災後復原重建計畫核定高雄市共29件工程，總經費高達9億5,675.5萬元，是本次災後復建的重要區域之一。其中，核定經費最高的桃源區共14件工程，經費約5億8,104.4萬元，最大單一項目為桃源里四社通往龍橋聯絡道災後復建工程(2億 2,529.4萬元)，透過重大橋梁聯絡道的復建，確保部落對外交通不中斷；茂林區核定6件工程，經費約1億8,223.7萬元，重點在水利設施，例如多納部落災後復建工程(9,167.7萬元)，將強化排水及邊坡設施，確保部落公共設施的安全；那瑪夏區核定9件工程，經費約1億9,347.4萬元，其中，瑪雅里環里道路災後復建工程 (1 億 134.2 萬元)，將全面改善部落內部與聯外道路結構，提高抗災能力。

主任委員強調，原民會辦理災後復原重建計畫，不僅是將受損設施「修回原狀」，更重要的是「修得比災前更安全」，因此宜居部落建設計畫的整體建設藍圖，針對災害潛勢的整合性治理，也納入計畫辦理，提高部落的災害韌性，降低未來豪雨造成的大規模中斷、坍方與淹水風險。

主任委員感謝高雄市政府、原住民族地區區公所團隊的全心投入，也期許與市府及公所密切合作，落實三級品管及工程督導，確保每一分經費均依所設定之建造標準執行，讓部落「愈修愈安全、愈修愈有韌性」。