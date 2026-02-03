原民會主委虧陳義信很謙虛 因「業務都不熟悉」若去運動部就不一樣

原民會主委曾智勇(左)今天猛虧副主委陳義信(中)，笑說陳義信現在都很謙虛，「因為他對業務都不熟悉啦」，讓陳義信笑到臉都漲紅了，還用雙手掩住臉低頭狂笑，連一旁的退輔會主委嚴德發(右)也不禁笑了出來。(記者羅添斌攝)

〔記者羅添斌／台北報導〕原住民族委員會副主任委員陳義信今天將珍藏多年的獎章、獎座與重要階段的球衣，與參與榮工棒球隊時期的各項文物捐贈給國軍退除役官兵輔導委員會進行典藏，並請原民會主委曾智勇丶中華職棒大聯盟祕書長楊清瓏見證，沒想到曾智勇在致辭時金句頻發，猛虧陳義信，讓這位有「假日飛刀手」美名之稱的運動名將招架不住，頻頻用雙手掩住臉低頭狂笑。

曾智勇說，陳義信是國家知名的棒球名將，也是國人熟知的「假日飛刀手」，粉絲很多，可是來到原民會擔任副主委之後，「變的很謙虛喔」，曾智勇此時看向陳義信，陳義信也不知曾主委接下來要說什麼，正一臉狐疑的時候，曾智勇說了：「因為他對業務都不熟悉啦」，接著又補一刀說：到這時都不是很熟悉，這兩把飛刀飛向陳義信，讓陳義信笑到臉都漲紅了，還用雙手掩住臉低頭狂笑，連一旁的退輔會主委嚴德發也不禁笑了出來。

本以為曾智勇會放過陳義信，但曾智勇接著又說，「可是他若是去運動部的話，相信就會很熟悉啦！」，全場來賓對此都報以熱烈掌聲。

美國「極限攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德( Alex Honnold )日前成功徒手攻頂台北101，轟動全球，曾智勇也有話說。他表示，「台北101沒有那麼難爬啦！」，因為101在建造的時候，沒有外勞，都是原住民弟兄們在施工，他們每天爬那麼高，好像也沒有綁安全索啊，真的沒有那麼難爬。

曾智勇表示，原住民真的很強，吃的苦丶很耐勞，運動能力超強，也出了像陳義信這樣的國家英雄，不只如此，國家軍隊裡最強的特戰部隊，例如航特部傘兵丶海龍蛙兵丶海軍陸戰隊等等，都有很多的原住民。

原民會副主委陳義信捐贈棒球文物給退輔會，由主委嚴德發代表接受(記者林正坤攝)

