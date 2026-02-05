原民會公告西拉雅、道卡斯族認定草案 日治時期戶籍成要件

為了回應憲法法庭111年度憲判字第17號判決，立法院三讀通過《平埔原住民族群身分法》，原民會今日表示，已公告西拉雅、道卡斯等2族的民族成員認定要件草案。（本報資料照片）

為了回應憲法法庭111年度憲判字第17號判決，立法院三讀通過《平埔原住民族群身分法》，原民會今日表示，已公告西拉雅、道卡斯等2族的民族成員認定要件草案，提醒自我認同為西拉雅族、道卡斯族及各界人士密切注意。

原民會說明，草案重點包含西拉雅族所屬成員身分要件為日治時期戶籍註記、家族世系資料、歷史文書證據、教會洗禮紀錄以及所稱直系血親尊親屬範圍包含收養關係。道卡斯族為本人或直系血親尊親屬日治戶籍載有「熟」、「平」等相關登記或形式，且現住所位於公告所列地區及本要件僅適用後壠五社。

原民會表示，本次草案是徵詢意見，不是核定結果，也不是個案身分認定。民族成員認定要件草案自刊登行政院公報起30日屆滿後，原民會將彙整意見轉交申請人作回應或說明。

原民會表示，民族成員身分認定要件草案涉及個人身分權益，具自我認同為西拉雅族、道卡斯族及各界人士，密切注意行政院公報公告全文相關資訊。

