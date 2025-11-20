原民會副主委陳義信出席 第32屆原棒協關懷盃棒球邀請賽記者會

記者鍾和風/高雄報導

原民會陳義信副主委於(18)日出席第32屆原棒協關懷盃棒球邀請賽記者會。由中華民國台灣原住民族棒球運動發展協會之主辦的關懷盃棒球邀請賽，已正式邁入第32屆，今年計有62隊參賽，本屆以布農族語Kulumaha──「回家吧」作為主題，呼喚熱愛棒球的族人們回到家鄉，11月28日至12月1日前進花蓮縣，共同參與屬於棒球的盛宴，為原住民小將們加油。

在我國棒球界，無論職業或業餘比賽，皆可看見許多原住民族的選手在賽場上締造耀眼的成績。關懷盃棒球邀請賽不僅是提供原住民族棒球小將們自我展現的舞臺、以球會友，更邀請原住民族的棒球球星回到部落，傳承技術及經驗，期盼在每個棒球小將的心中種下勇敢追夢的種子，陪伴他們在棒球的道路上成長茁壯。

陳副主委表示，原民會長期推動全國各地的原住民族運動競賽活動，期盼激發族人的運動天賦、培養運動風氣，進而強健族人身心。而針對擁有傑出運動能力的原住民族運動員，原民會推動「原住民族潛優運動選手培育計畫」扎根校園，也透過「原住民族優秀運動選手拔尖計畫」協助選手邁入國際，今年共投入約2億元經費，全力培育基層及競技人才。

陳副主委進一步指出，每位運動員成功地背後，都有漫長而艱辛的培訓道路，族人們不畏困難、勇敢築夢，讓原住民族在體育領域屢創佳績。原民會將持續致力作為每位族人的最佳後盾，讓每位原住民族運動員都能在賽場上盡力揮灑汗水、持續突破極限，向全民呈現原住民族傲人的運動能量。