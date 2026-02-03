原民會副主委陳義信 棒球珍藏品捐贈退輔會典藏
前中職球星陳義信憑大幅度的投球動作及球速，獲得「假日飛刀手」綽號。他去年接任原民會副主委，今天把他的珍藏棒球生涯重要紀念品，捐贈給輔導會典藏。現場有多位棒球界人士共同見證！
捐贈的體育生涯的重要收藏，包含四件極具代表性的重要藏品，分別為：中華棒球代表隊25號球衣、職業棒球生涯累積50勝比賽用投手手套、特等三級體育協會獎章，以及1978年世界青少棒錦標賽冠軍由當時行政院國軍退除役官兵輔導委員會頒發之紀念獎牌。陳義信致詞時，忍不住哽咽。
原民會副主委陳義信 棒球珍藏品捐贈退輔會典藏 (圖/民視堤共)
原民會副主委 陳義信: 「能夠讓全台灣的同胞們看一個運動, 那是什麼? 那是棒球, 凝聚了我們的心, 凝聚了我們台灣. 我就是在那邊成長.我看了棒球就開始打球, 但是未來如何我不知道. 每有退輔會, 沒有榮工棒球隊, 陳義信不會站在這裡。」
現場大排長龍，等候陳義信簽名球。陳義信，綽號「假日飛刀手」，來自花蓮縣太巴塱部落的阿美族，是兄弟象三連霸時期的王牌投手。他曾兩度榮獲中職年度MVP，締造單季22勝與23場完投的紀錄，至今仍是聯盟傳奇人物。職業生涯中，他也曾效力日本職棒中日龍。去年，他更接任原民會副主委，展現從球場到公共服務的多重身分。
原民會副主委 陳義信: 「最深刻就是我拿到當時在世紀棒球最高的榮譽就是特級獎章, 那個很不容易. 真的很高興, 就是像女兒嫁出去, 那種捨不得但是畢竟有一個很好的歸屬了。」
陳義信將棒珍藏球衣.手套.獎章捐贈輔導會典藏 (圖/民視新聞)
現場有多位棒球界人士親自到場，像是周思齊、張泰山等球星都來見證這項重要活動。
中華職棒傳奇全壘打王 張泰山: 「最深刻就是我拿到當時在世紀棒球最高的榮譽就是特級獎章, 那個很不容易. 真的很高興, 就是像女兒嫁出去, 那種捨不得但是畢竟有一個很好的歸屬了。」
昔日傳奇! 陳義信鼓勵後輩追夢 讓棒球持續榮耀台灣 (圖/民視新聞)
透過捐贈，陳義信用行動詮釋了棒球精神，希望鼓勵年輕選手，勇敢追夢，讓台灣的棒球故事繼續閃耀。
(民視新聞楊怡安、賴文軒台北報導)ㄅ
更多民視新聞報導
2枚冠軍戒的道奇老將不輕言退！如果沒球隊是否會前往日本職棒？
洋基隊又想補強？考慮簽下「這人」升級一壘火力 競爭對象曝光了
火腿「台灣雙至寶」Live BP攜手飆速催火球！古林睿煬最想對決大谷翔平
其他人也在看
WBC／徐若熙「想證明台灣是強隊」！30人名單預測 江坤宇恐在邊緣
效力日職軟銀鷹的台灣「火球男」徐若熙近日首度進入牛棚練投，獲得球團高度讚賞，談到3月開打的經典賽，高機率作為中華隊一員的徐若熙，霸氣表示會全力以赴，證明台灣是一支強大的隊伍；至於中華隊30人最終名單將
WBC/首次實戰狀態好 古林睿煬盼下個月對決大谷翔平
北海道火腿鬥士隊台灣投手古林睿煬今（3日）進行春訓首次的Live BP，合計5打席沒有被擊出安打，結束後接受訪問，他表示自己接下來在經典賽最想遇到的打者，就是大谷翔平。
中職》林家正、鄭宗哲是否參加選秀 洪一中：他們會自己決定
台鋼集團斥資3億打造「皇鷹學院」，做為所屬棒、籃、排球3支球隊的訓練基地，台鋼雄鷹總教練洪一中透露，旅美球員林家正、鄭宗哲曾於上週前往參觀，他表示，不論兩人是否有意返台參加中職選秀，希望能讓台灣棒球再瘋狂一次。林家正、鄭宗哲目前隨經典賽台灣隊集訓，上週利用空檔到「皇鷹學院」參觀，洪總表示，他在閒聊時
中職》叔叔曾是「建仔殺手」 兄弟美籍新教練笑說：在王建民面前會害羞
中信兄弟昨開訓前一天，公布聘用美籍歐文揚（Owen Young）為二軍打擊教練，這位28歲的打擊教練，將運用運科專業協助選手養成。歐文揚的父親為前大聯盟全明星球員 Dmitri Young，叔叔則是前大聯盟選秀狀元Delmon Young，自幼耳濡目染頂級棒球文化，也讓他自獨立聯盟退役後不久，就投入
日職》徐若熙首進牛棚練投45球 監督小久保裕紀高度評價：動作很漂亮，整體平衡感很好
味全龍徐若熙去年季末以旅外自由球員加盟日本職棒軟銀鷹，今天（2日）首度進到牛棚練投，監督小久保裕紀給予高度評價，讚賞投球動作很漂亮，整體平衡感很好，看得出來有在下功夫。
中職》中信兄弟大巨蛋場次縮水 領隊劉志威：「今年比較艱難」
中華職棒中信兄弟今天（2日）於屏東中國信託公益園區舉行春訓開訓儀式，領隊劉志威也在活動中發表對新球季的期許與展望。不過，談到臺北大巨蛋的場次安排時，劉志威坦言面臨不小挑戰，由於大巨蛋相關活動較多，本季可使用的假日場次減少，讓安排上變得「比較艱難」。
大聯盟「最貴強打」參戰！索托點頭扛經典賽隊長 多明尼加組六星夢幻打線
體育中心／黃崇超報導2026世界棒球經典賽將在3月初登場，D組分在美國邁阿密賽區的多明尼加今天（2日）宣布迎來大都會強打索托（Juan Soto），他將扛起隊長角色參戰經典賽，繼美國任命洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）當隊長後，本屆再添「史上最貴」大咖隊長，讓多明尼加陣中大聯盟級打者能組成六星夢幻打線，戰力大升級。
經典賽不見大谷投球 日媒直言WBC困境：仍無法決定世界第一
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平於日本時間2月1日現身「Dodgerfest」球迷感謝祭，現場氣氛熱烈。總教練羅伯斯（DaveRoberts）...
WBC／主力拿不到保險！波多黎各棒協會長氣炸批美國「多想拿金牌」
原本被外界視為奪冠熱門之一的波多黎各隊，近期卻因保險制度問題，接連傳出主力退賽，讓當地棒球協會會長氣炸開罵，嗆美國是多想拿金牌，甚至不排除整隊退出本屆賽事，消息一出引發高度關注。各國球隊積極備戰經典賽
WBC／大谷翔平經典賽「封印投球」！美媒揭殘酷真相
WBC／大谷翔平經典賽「封印投球」！美媒揭殘酷真相
WBC/中華隊小心！連兩季3A敲25轟右打有望加入韓國隊
世界棒球經典賽的30人名單即將公布，韓國隊方面除了李政厚以外，其他人選都尚未明朗，如今有消息傳出，現年27歲的韓籍打者惠特科姆（Shay Whitcomb），有望成為國家隊的一員。
NBA》LeBron入選明星賽替補 連22年紀錄沒斷
NBA今天公布今年明星賽東西區替補陣容，洛杉磯湖人球星LeBron James也名列其中，雖然連21年明星賽先發紀錄終止，但還是延續連22年入選明星賽的紀錄。
WBC/多明尼加超狂球星來了 索托確定參戰！
經典賽下個月開打，多明尼加國家隊再添一位超級巨星助陣，現效力於紐約大都會的外野手索托（Juan Soto）正式確認參賽，將再度披上多明尼加戰袍。
WBC》韓國再添助力 3A連2年25轟Whitcomb可能加入
本屆世界棒球經典賽韓國據傳將有3名韓裔的大聯盟球員加入，除了先前已經宣布的聖路易紅雀後援投手Riley O'Brien，以及原本就被認為很有可能加入的底特律老虎外野手Jahmai Jones之外，據傳休士頓太空人內野手Shay Whitcomb也將在30人名單中。
經典賽》鄭宗哲再被DFA重回中華隊集訓 江坤宇、宋晟睿仍看好：今年上大聯盟
台灣旅美小將鄭宗哲日前遭華盛頓國民指定讓渡，本季第4度被DFA，昨天（1日）回台重返經典賽中華隊集訓
MLB》中外野守備在大聯盟評價不好 李政厚移防右外野
美國職棒大聯盟舊金山巨人台灣時間2月1日傳出簽約訊息，Harrison Bader將以2年合約2050萬美元加盟巨人，韓國外野手李政厚最近兩年在MLB中外野守備數據不理想，新球季將移防右外野。
中職／樂天金鷲、桃猿春訓交流！2傳奇名將重磅來台
中職／樂天金鷲、桃猿春訓交流！2傳奇名將重磅來台
日職》春訓第1天就投到起水泡 九里亞蓮牛棚350球
日本職棒2月1日12支球團同步展開春訓競爭，歐力士34歲投手九里亞蓮已經完全準備好，日本媒體《日刊SPORTS》報導，九里亞蓮在春訓首日牛棚練投350球，整整投了1個半小時。
鳳還巢！生涯325轟重砲回鍋紅人 Suárez簽下一年短約
據《ESPN》報導指出，重砲手Eugenio Suárez與辛辛那提紅人達成一年總值 1500萬美元的合約，這也讓Suárez重返老東家。
日職／徐若熙首度進牛棚！教練團全程緊盯 獲監督高度評價、自己這樣看
休賽季轉戰日職加入福岡軟銀鷹的台灣投手徐若熙，2日首度進入牛棚訓練共投了45球，投球時監督小久保裕紀和首席棒球總管城島健司都在旁觀察，可見他備受矚目的程度。