前中職球星陳義信憑大幅度的投球動作及球速，獲得「假日飛刀手」綽號。他去年接任原民會副主委，今天把他的珍藏棒球生涯重要紀念品，捐贈給輔導會典藏。現場有多位棒球界人士共同見證！

捐贈的體育生涯的重要收藏，包含四件極具代表性的重要藏品，分別為：中華棒球代表隊25號球衣、職業棒球生涯累積50勝比賽用投手手套、特等三級體育協會獎章，以及1978年世界青少棒錦標賽冠軍由當時行政院國軍退除役官兵輔導委員會頒發之紀念獎牌。陳義信致詞時，忍不住哽咽。

廣告 廣告





原民會副主委陳義信 棒球珍藏品捐贈退輔會典藏

原民會副主委陳義信 棒球珍藏品捐贈退輔會典藏 (圖/民視堤共)

原民會副主委 陳義信: 「能夠讓全台灣的同胞們看一個運動, 那是什麼? 那是棒球, 凝聚了我們的心, 凝聚了我們台灣. 我就是在那邊成長.我看了棒球就開始打球, 但是未來如何我不知道. 每有退輔會, 沒有榮工棒球隊, 陳義信不會站在這裡。」

現場大排長龍，等候陳義信簽名球。陳義信，綽號「假日飛刀手」，來自花蓮縣太巴塱部落的阿美族，是兄弟象三連霸時期的王牌投手。他曾兩度榮獲中職年度MVP，締造單季22勝與23場完投的紀錄，至今仍是聯盟傳奇人物。職業生涯中，他也曾效力日本職棒中日龍。去年，他更接任原民會副主委，展現從球場到公共服務的多重身分。

原民會副主委 陳義信: 「最深刻就是我拿到當時在世紀棒球最高的榮譽就是特級獎章, 那個很不容易. 真的很高興, 就是像女兒嫁出去, 那種捨不得但是畢竟有一個很好的歸屬了。」

原民會副主委陳義信 棒球珍藏品捐贈退輔會典藏

陳義信將棒珍藏球衣.手套.獎章捐贈輔導會典藏 (圖/民視新聞)





現場有多位棒球界人士親自到場，像是周思齊、張泰山等球星都來見證這項重要活動。

中華職棒傳奇全壘打王 張泰山: 「最深刻就是我拿到當時在世紀棒球最高的榮譽就是特級獎章, 那個很不容易. 真的很高興, 就是像女兒嫁出去, 那種捨不得但是畢竟有一個很好的歸屬了。」

原民會副主委陳義信 棒球珍藏品捐贈退輔會典藏

昔日傳奇! 陳義信鼓勵後輩追夢 讓棒球持續榮耀台灣 (圖/民視新聞)

透過捐贈，陳義信用行動詮釋了棒球精神，希望鼓勵年輕選手，勇敢追夢，讓台灣的棒球故事繼續閃耀。

(民視新聞楊怡安、賴文軒台北報導)ㄅ

原文出處：原民會副主委陳義信 棒球珍藏品捐贈退輔會典藏

更多民視新聞報導

2枚冠軍戒的道奇老將不輕言退！如果沒球隊是否會前往日本職棒？

洋基隊又想補強？考慮簽下「這人」升級一壘火力 競爭對象曝光了

火腿「台灣雙至寶」Live BP攜手飆速催火球！古林睿煬最想對決大谷翔平

