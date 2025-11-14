原民會原聲雅韻音樂會納入西拉雅文化

市府原民會十四日宣布今年原聲雅韻音樂會，納入西拉雅平埔族文化特色。(記者翁順利攝)

記者翁順利／台南報導

臺南市政府原住民族事務委員會於十四日於永華市政中心舉行「原聲雅韻文化節暨族群音樂會」發布會，現場由新化口埤實驗小學以西拉雅族樂舞及歌謠揭開序幕，宣示持續多年的活動正式融入西拉雅平埔族文化的特色，展現各族群文化在地深耕的生命力

發布會由副市長葉澤山代表黃偉哲市長揭開序幕，他表示，今年的原聲雅韻很特別，因《平埔原住民族群身分法》已於上月正式公布，為平埔原住民族群的法定身分建立明確基礎。臺南市是全臺最早將平埔族群列為原住民的城市，我們一路陪伴族人推動正名、語言復振、文化再現，如今能共同見證這個時刻別具意義。

市府原住民族事務委員會主任委員白惠蘭Salau Kaljimuran表示，「原聲雅韻」從舉辦以來，就希望用樂舞與生活的語言，讓更多市民認識原住民族的文化。今年以「原音共振、文化交織」為理念，透過部落樂舞展演、族群音樂會、親子體驗、市集美食，讓文化在交流中綻放，也讓族群在共榮中前行。

今年的原聲雅韻將於本月二十二日(星期六)在麻豆區曾文市政願景園區（致遠樓前廣場）舉辦，當天有限量發送八十元園遊券，打卡按讚亦可獲得精美小禮，歡迎市民和遊客踴躍參加。