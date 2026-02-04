原民會啟動農產運銷輔導計畫 整合資源擦亮原民農產品牌

為了解決原住民農民在市場上面臨的困境，包括通路、品牌辨識度乃至於設備問題，原住民委員會整合跨部會資源，並在今天(4日)宣布啟動「農產運銷暨加值輔導計畫」，將深入部落說明，並有團體協助填寫申請表格等，希望真正幫助部落農民，推動原住民農業永續發展。

原住民農業經常面臨通路受限、品牌辨識度不足以及生產設備缺乏等問題，原民會因此整合跨部會資源，啟動農產運銷暨加值輔導計畫，預計將有新台幣一億元的經費，協助如合作社的大型單位可達新台幣200萬的經費，而個別的農戶則有約新台幣20萬元的經費。

原民會主委曾智勇表示，這個計畫很特別的是還會有專人協助填寫表格，他打趣說不然可能大半年都申請不下來。他說：『(原音)我們直接請委託廠商協助我們農民來提報計畫，協助他們把計畫趕快提報跟執行，希望這樣計畫可以更照顧我們原住民農民，讓他們實質收入能變多，這是這計畫最重要的目的。』

原民會將從4日起到3月初舉辦全台16場次的說明會，確保族人能就近參與，獲取最完整的計劃資訊，也期盼透過這項計畫，擦亮原民農產品牌，提升市場競爭力並促進部落經濟收益。

民進黨立委伍麗華也特地出席活動，她表示，從小就聽部落長輩說不可以讓原住民的土地死掉，而過去因為種種政策，使原住民土地利用受到限制，現在推出這個計畫，特別是對個別的農戶，尤其一些年紀大的老人家會有很大的幫助，例如協助他們申請機具或是獲得3章1Q的認證以及行銷上架等等，都是這個計劃希望能觸及到更多原住民農民的地方。