原民會展年終成果 發表六新品

市府原民會七日發表年終施政成果，公布六款原民文創新商品。 （記者翁順利攝）

記者翁順利∕台南報導

原住民族事務委員會七日舉辦今年終施政成果，並舉行王文創市集發表高山手洗愛玉、濾掛咖啡、馬告肉乾等六款原民新品發表，展現整年度原住民族事務的活力和創意，也吸引眾多民眾和原民族親觀賞和採購。

活動由台南市成功文化健康站的長者帶領，同時集結學校、原住民樂舞團及文健站等團體帶來動態展演，並結合靜態展覽作品，主打原民會委託專業行銷團隊輔導原民業者們自一０九年至一一三年間研發的商品，此次推出六種組合，包括有高山手洗愛玉、濾掛咖啡、馬告肉乾、鷹羽鑰匙圈、琉璃珠手鍊、圖騰香氛皂、薯榔染襪等。

副市長葉澤山致詞表示，台南市不是原住民族的主要聚集地區，但歷史淵源久遠，原本有五千人移居，近年來逐年增加至一萬人，顯示原住民族已逐漸適應台南都會區的生活。

白惠蘭Salau Kaljimuran主委指出，「深耕·收穫」藉由原住民族樂舞文化、ehoi音樂學校、學生多元智能發展及札哈木部落大學等專案成果展現，傳遞跨族群的對話與理解；今年在推展原住民族教育、文化、經濟、社會福利及產業發展等事務，其中札哈木部落大學開設二十五門課程、辦理五場次研習與活動，參與人數逾二千五百人次，原住民文化會館今年共辦理二十四場次展覽、展演及講座等活動，參與人次達三萬八千人次。經濟產業方面：於安平區札哈木原住民公園內設立「Tabe札哈木樂原」，建構多元複合場館，預計明年試營運。