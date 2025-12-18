原民會攜手企業共推永續採購 2025「LiMA原力永續獎」隆重登場

記者邵敏/高雄報導

原民會於（18）日在三創育成基金會 Unispace 舉辦「2025 LiMA 原力永續獎」頒獎典禮，邀集近 30 家企業、基金會及公私部門共同響應原住民族產品與服務的採購獎勵機制，展現企業在永續採購上的實際行動。

2025 LiMA 原力永續獎」大合照。(圖/原民會提供)

原民會陳義信副主委表示，「LiMA原力永續獎」 是全臺第一個以原住民族產品與服務採購為主軸的獎勵制度，希望透過制度化運作，引導企業支持兼具文化特色、環境友善與地方韌性的原住民族品牌。今年的機制更強調企業採購行動、品牌永續故事、部落產地連結與ESG參與，成功串起供需兩端，讓「以採購帶動產業升級」真正落地。

陳義信副主委致詞。(圖/原民會提供)

今年共有近30家企業入列2025年「LiMA原力永續獎」榮譽榜。為感謝企業在永續採購上的投入，原民會針對長期支持LiMA的公私部門夥伴，以及今年在採購、通路推廣或計畫協力上表現突出的單位設置多項獎項。今年主要獎項由北投文物館獲得LiMA原力永續金獎、新東陽股份有限公司獲得銀獎、元源農產有限公司獲得銅獎，展現企業在永續採購上的深度參與與多元貢獻。

得獎企業橫跨科技、農業、文化、教育等產業，顯示永續採購正成為跨領域共同行動的趨勢，也實際提升部落經濟與原住民族產業的能見度。原民會指出，今年企業響應的規模與投入度皆較去年顯著提升，反映企業社會責任正從「贊助」逐漸走向更具影響力的「採購」。 一起推動更負責任的生產與消費，同時落實 ESG 與聯合國永續發展目標（SDGs），讓原住民族產業能持續成長並擴大市場。

