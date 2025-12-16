原民會攜手3公股銀行推原保地貸款 明年1／16起受理申請

原民會與台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、全國農業金庫等3家承貸金融機構共同辦理原住民保留地貸款，並於今日舉辦簽約儀式。（蔡佩珈攝）

受限於原住民保留地限制只能轉予原住民，銀行無法評估擔保價值，族人常面臨有土地卻求貸無門的困境，原民會為此與3家金融機構推動「原住民保留地貸款信用保證」，住宅貸款類及經濟產業貸款類最高均可貸1000萬元，預計明年1月16日起受理族人申請。

為了協助族人克服資金取得障礙，原民會與台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、全國農業金庫等3家承貸金融機構共同辦理原住民保留地貸款，並於今日舉辦簽約儀式，促進各界對「原住民保留地貸款信用保證」的認識。

原民會經濟發展處長王瑞盈說明，本貸款金融機構承作利率為4％，按郵儲利率加年息2.28％機動計息，原住民族人負擔利率則為2.72％，按郵儲利率加年息1％機動計息，差額部分由原民會利息補貼1.28％，貸款保證成數最高達9.5成，貸放總額度5億元。

他指出，資金用途主要分為「經濟產業貸款」、「自建、自購及修繕住宅貸款」2大類，其中經濟產業貸款又分為營業周轉金最高貸款額度500萬，貸款期限7年、資本性支出最高貸款額度1000萬元，貸款期限15年；自建、自購及修繕住宅貸款最高貸款額度1000萬元，自建、自購貸款期限30年，修繕住宅期限為7年。

原民會主委曾智勇說，他家擁有的原住民保留地與其他土地合計超過50甲，但他的父親向農會貸款，額度僅不到10萬，很痛苦地度過好幾十年，有土地卻變不出錢，相信所有族人更加辛苦，感謝3家銀行願意協助推動「原住民保留地貸款信用保證」，若試辦成效佳，未來將考慮擴大辦理，看如何協助沒土地的原住民族。

