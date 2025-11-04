原民會明年度預算破150億 較今年成長6％

明年普通統籌分配稅款首度適用新版《財劃法》，地方重要財源將擴張到8400多億元，即增加3700多億元。（本報資料照片）

明年普通統籌分配稅款首度適用新版《財劃法》，地方重要財源將擴張到8400多億元，即增加3700多億元。原民會今天指出，明年、民國115年原民會及所屬合計編列歲出預算155.77 億元，較民國114年度法定預算加計追加預算後的146.83億元，增加8.94億元，成長約6.08％，不影響原住民族應有權益。

原民會說明，行政院主計總處為因應《財政收支劃分法》修正補助辦法，依規定調整一般性補助款補助範圍為具經常性等事項，原編列計畫性補助項目，民國115年度移至一般性補助款，執行方式仍與以往年度相同，只是編列方式依規定調整，不影響原住民族應有權益。

原民會表示，根據新版《財政收支劃分法》，中央必須釋出更多的普通統籌分配稅款給予地方，行政院仍然維持原住民族的預算規模，持續成長，未來原民會將努力與立法院不分黨派委員溝通與尋求支持，並妥善運用預算經費積極推動各項施政工作，落實原住民族各項政策，回應族人期待，打造族人健全發展環境。

