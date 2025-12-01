原民會曾智勇Ljaucu‧Zingrur主委出席「2025 斜坡上的藝術節」 強調持續支持藝術文化向下扎根、向上開展

記者鍾和風/高雄報導

「2025 斜坡上的藝術節」在屏東盛大登場，原民會曾智勇Ljaucu‧Zingrur主委特別出席活動，與在地藝術家、部落耆老、文化工作者及民眾共同參與，現場展現原住民族文化能量與多元藝術魅力。

曾主委表示，「斜坡上的藝術節」不僅是地方創生的重要文化品牌，更是促進原住民族藝術發展的平臺。原民會近年透過補助該活動、培力計畫與文化人才扶植，協助在地藝術家及青年以創作回應土地、文化與時代精神，使原住民族藝術更具可見度，也讓更多民眾能透過節慶活動走入部落、認識原住民族文化。

原民會曾智勇Ljaucu‧Zingrur主委特別出席活動。(圖/原民會提供)

曾主委指出，本次藝術節涵蓋表演藝術、視覺藝術、工藝創作及工作坊等多元內容，特色鮮明，充分展現屏東原鄉豐富的文化底蘊。原民會將持續與縣府及地方單位合作，從資源挹注、文化人才培育到節慶品牌推廣，全方位支持地方文化發展，共同讓部落文化向下扎根，讓藝術力量向上開展。

原民會表示，期盼藉由「斜坡上的藝術節」的成功舉辦，吸引更多青年返鄉參與文化工作，並讓更多民眾了解原住民族文化的現代性與多樣性，促進文化永續傳承。