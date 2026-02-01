原民會曾智勇Ljaucu·Zingrur主委親赴宜蘭 祝賀宜蘭縣政府原民處揭牌

宜蘭縣政府於今(1)日舉行「原住民族行政處」正式揭牌典禮，原住民族委員會主任委員曾智勇親自出席，與宜蘭縣林茂盛代理縣長及多位部落長老共同見證歷史時刻。

曾主委於致詞時表示，原民處的成立象徵族人事務由二級單位升格為一級單位，更是中央與地方攜手落實原住民族權利保障的具體成果，過去地方政府受限於《地方制度法》的員額及編制限制，原住民事務多由二級單位（如事務所、科）承辦，行政動能相對受限。隨著《地方制度法》修正通過，宜蘭縣政府積極響應，將原住民族事務所升格為「原住民族行政處」。

曾主委強調：「這不只是名稱的改變，更是行政位階的實質提升。」升格後，原民處能更直接地參與縣府跨局處協調，針對部落基礎建設、教育文化及經濟產業爭取更多資源，讓原住民族行政服務能量最大化。

揭牌地點位於宜蘭縣原住民族多功能會館。曾主委特別提及，該建築體是由原民會透過「前瞻基礎建設計畫—部落之心」專案經費補助興建，這座多功能會館不僅是原民處的辦公場所，更扮演了「部落生活核心」的角色，兼具照顧面、傳承面、產業面及服務面等多元性服務。

典禮最後，曾智勇主委承諾原民會將持續擔任地方政府最強的後盾。未來將透過預算支持與法規精進，與宜蘭縣政府共同打造一個讓族人感到光榮、受尊重的宜居環境。