原民會澄清：請各界依據正確資訊關心原民事務 勿傳錯誤訊息

原住民族委員會日前至立法院內政委員會進行業務報告後，仍有部分議題在網路及媒體上受到族人關切，為免因接收與事實不符之錯誤訊息而有誤解，原民會特發布聲明澄清：「請各界依據正確資訊關心原住民族事務。」

針對族人關切原住民身分可能喪失之議題，原民會表示，《原住民身分法》一一三年修正後，為使戶籍登記作業能保障族人程序權益，即協同各地方政府合作辦理身分法講習，合計超過二十場次；去年底發布多則新聞稿、懶人包等正確資訊，明確說明族人身分不會自動喪失，化解族人疑慮外，更已協調戶政機關切實通知當事人，並須依法給予族人充分時間申辦。

廣告 廣告

有關族人關心禁伐補償收入影響低收入戶資格一事，原民會強調主張「禁伐補償不得納入家庭總收入」，並主動在去年十二月邀集衛生福利部、法務部、財政部及農業部共同研商解套措施，目前正依據會議結論研議相關法制方案，保障族人權益。

至於族人關注就業代金短收一案，原民會指出依法有課徵代金之權責，但課徵流程需經多機關調查、當事人陳述意見等嚴謹法律程序，本就需要較多時間，且依法追繳期限為五年。因此，針對過去尚未完成課徵代金之案件，原民會已在今年補強作業人力，提高追繳效能。