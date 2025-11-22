原民會獲公益彩券回饋3.8億 台中草悟道呈現豐碩成果
[Newtalk新聞] 行政院原住民族委員會今年獲得公益彩券回饋金補助高達3.8億元，今（22）日在台中市草悟道舉辦「助力就業‧溫暖福利」回饋金補助計畫成果展。活動結合成果特展、市集、手作體驗、樂舞展演與抽獎活動，展現原民會運用公益彩券回饋金推動原住民族就業與福利服務的豐碩成果。
活動由原民會社會會福利處長羅赫踛Helu Chiu與多位貴賓共同啟動，象徵著政府與民間攜手合作推動部落發展的決心，現場民眾也一起見證原民會將服務網絡深入偏鄉、擴及各地的努力與成果。
羅赫踛Helu Chiu處長表示，原民會114年獲財政部分配公益彩券回饋金3億8,083萬元，核定補助92件計畫，其中包括59件就業促進與33件福利服務方案。為因應文化特性，發展出山林嚮導、作物推廣、文物保存、樂舞培力、部落觀光與無人機培訓等多樣貌就業型態；同時也推動假牙補助、身障資材、法律服務與文化照顧等服務。
今年更在花東設置9站部落遊戲屋，讓族語故事、古謠學唱與傳統童玩陪伴孩子成長，展現部落自立的成果。今年已促進2,181位族人投入就業市場，並累計提供39萬3,569人次的福利照護，顯現政策落實的深厚成果。
羅赫踛Helu Chiu處長指出，公益彩券回饋金不僅是經濟支援，也是族人邁向更好生活的重要力量。透過資源挹注，族人能在部落發展專長、穩定謀生；而在社福面向，設立關懷據點、推動遠距教育與老幼照護，讓各年齡層族人都能獲得支持。原民會期盼透過此次成果展，讓社會各界了解公益彩券回饋金的實際效益，並將持續運用這份資源在最需要的地方，創造更多就業機會與福利措施，為原住民族打造更幸福的生活。
更多Newtalk新聞報導
中日緊張升溫！池田清彥警告日本「一旦與中國開戰必敗無疑」
97萬團費打水漂 ! 日本東北團突取消 旅行社藉口竟是「有熊出沒」
其他人也在看
出國刷卡小心 選錯一鍵多付3%還沒回饋
[NOWnews今日新聞]台灣民眾近年瘋海外旅遊，但刷卡結帳時若一不小心選錯幣別，可能不但被多收費還拿不到海外刷卡回饋。團購電商名人486先生提醒，出國刷卡時務必選擇「當地幣別」結帳，避免遭收取DCC...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
國外刷卡選錯「幣別」多付冤枉錢 486先生示警恐扒兩層皮虧很大
出國刷卡別踩雷！許多民眾熱愛出國旅行，刷卡消費是家常便飯。不過電商網紅486先生特別提醒在國外店家結帳時，刷卡機通常會選擇要用當地貨幣還是台幣結帳，他強烈建議務必選擇「當地幣別」，才能避免被多收一筆名為「DCC」（動態貨幣轉換）的手續費，否則可能連原本期待的海外刷卡回饋都可能因此泡湯。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
高雄輕軌彩繪列車成「移動美術館」 「童畫號」即日起上路
即時中心／綜合報導「還我特色公園行動聯盟」（特公盟）今（22）日下午攜手高雄捷運局，在輕軌C23龍華國小站，推出全台首創「由兒少彩繪、並由兒童命名」的輕軌列車，這列「孩子的移動美術館」命名為「童畫號」，即日起於輕軌全線行駛1個月。民視 ・ 15 小時前
金馬紅毯林依晨化身人魚 張孝全兒送戰鬥陀螺
台北市 / 綜合報導 演藝圈盛事，第62屆金馬獎在今（22）日晚間隆重登場！這回入圍的男女星們，搶先在紅毯亮相，包含準影后林依晨，以一身深海人魚風禮服登場，吸引不少目光。而她身旁的準影帝張孝全，透露兒子給了護身符戰鬥陀螺，相當溫馨可愛的畫面，也成了典禮前一大亮點。 紅毯主持人楊千霈說：「歡迎「深度安靜」的團隊，歡迎導演，還有我們的劇組演員們。」到底是水中人魚，還是陸上仙女，女星林依晨以藍色作為主視覺，一襲透明薄紗魚尾禮服，自信中散發著高雅氣息，一登場成為最亮光芒。第62屆金馬獎最佳女主角入圍者林依晨VS.記者說：「它(禮服)的名字叫「深海之聲」，剛好跟我們的片名深度安靜有一點呼應，然後也投我女兒所好，像美人魚一樣，(所以她有說，媽媽妳今天可以穿得像美人魚一樣嗎)，沒有，我要給她驚喜。」設計上很有巧思，除了是女兒喜好，也巧妙呼應電影，展現她的「高衣Q」，而身旁的準影帝張孝全，笑說雖然今天的風格，看起來比較低調保守，但這身黑西裝，藏不住巨星氣場，也特別使用絲巾並非領帶，從小地方展現不同亮點。第62屆金馬獎最佳男主角入圍者張孝全說：「就是一個戰鬥陀螺，然後對，他(兒子)就說它會保護妳，然後你要帶在身上，就這樣子。」同樣很寵兒子，還帶上孩子給的幸運物戰鬥陀螺，跟男神形成強烈對比，現場畫面相當溫馨可愛，紅毯主持人徐鈞浩說：「黃鐙輝，蔡淑臻，葉子綺跟馬士媛，哇，一家人全部都入圍了。」這回入圍，最佳女配角的蔡淑臻，則以淡粉色長禮服亮相，裙身線條流暢優雅，搭配珠寶在鎂光燈下，顯得更加貴氣，而身旁的葉子綺，以可愛公主風登場，她年紀輕輕才9歲，就入圍一起爭奪女配，劇中的母女殺到戲外，也為典禮增加更多看點。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前
新純電車帥翻！ 韓系跑格PK德豪車馬力破千
電動車市場競爭白熱化，除了韓系豪華品牌推首款跑旅，加入純電高性能戰局；日本進口純電休旅也再進化；就連德國豪車也來參一咖，祭出馬力破千的強悍純電休旅，各大品牌紛紛端出最新高性能車款搶攻買氣。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
全國南區社區環教成果展 葉俊宏盼落實淨零綠生活
（中央社記者黃國芳嘉義縣22日電）全國南區社區環境教育成果展今天在嘉義縣舉行，縣長翁章梁在現場拍賣檜木再生家具，造成搶購。環境部政務次長葉俊宏表示，落實淨零綠生活，從社區在地的驅動非常重要。中央社 ・ 18 小時前
藍推地方制度法修正 蘇巧慧：因人設事
（中央社記者黃旭昇新北22日電）民進黨立委蘇巧慧今天出席樹林區濟安宮活動時說，地方制度法原本以人口多寡設定副首長名額，如今台北市人口減少，本來就該調整，但國民黨「因人設事」，不是好的立法態度。中央社 ・ 17 小時前
2025聖誕交換禮物20+推薦，千元以下到萬元禮盒清單都有！兼具實用與顏值
千元以下交換禮物推薦STEAMCREAM蒸汽乳霜三麗鷗聯名款日本女生愛用的人氣國民面霜STEAMCREAM，迎接送禮旺季，攜手三麗鷗人氣角色推出聯名限定新品，跟著三麗鷗角色，拿著蒸汽乳霜，享受特別的時光。成份採用100%天然精油(甜橙、薰衣marie claire 美麗佳人 ・ 4 天前
三重男疑吸毒隨機傷人！情緒失控暴走、路過怒巴頭7旬嬤...她戴安全帽
今（22日）上午，新北三重一名45歲的顏姓男子，疑因吸食毒品暴走失控，竟隨機攻擊路人，顏男在三和路四段382巷口，先是揮拳攻擊一名77歲的老婦，所幸老婦當時頭戴安全帽，正準備出門騎乘機車，所以沒有受傷，而之後顏男又從機車拿出鐵棍，攻擊路上經過的一對夫妻，最後被警方依現行犯逮捕，訊後依法移送地檢署。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
2張千萬、5張200萬元發票沒人領！消費明細一次看
2張千萬、5張200萬元發票沒人領！消費明細一次看EBC東森新聞 ・ 23 小時前
威力彩頭獎2億元！3生肖好運爆棚 橫財不請自來
威力彩頭獎保證2億元，《搜狐網》運勢專欄點名3生肖未來幾天受財神眷顧，橫財自動找上門，好運爆棚擋不住，將開啟財富的大門，喜接意外的驚喜。中天新聞網 ・ 20 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 19 小時前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
ASICS 跑鞋$999起，滿額折扣最高 29% 回饋！品牌日限時下殺
每年入冬前的暖身計畫，不只是把羽絨外套拿出來，而是──替雙腳換上一雙能陪你跑、陪你走、也陪你迎接新年度挑戰的好鞋。這次 ASICS 品牌日限時登場，不僅跑鞋直降 $999 起，多款熱銷經典通通下殺，還搭配滿額折扣、滿額贈、最高加送 29% 回饋。Yahoo好好買 ・ 1 天前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 20 小時前