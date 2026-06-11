政治中心／綜合報導

原住民獵槍新制上路後，依法規定原住民獵人須完成「原住民族自製獵槍安全使用訓練課程」，始得申請相關資格。然而課程推動進度遲緩，讓許多族人擔憂無法順利取得合法資格。為此，民進黨立法委員陳瑩邀集原住民族委員會及國防部召開協調會，會中確認原民會於下半年辦理40場訓練課程，並於7月正式開辦。陳瑩同時協調台東開設課程場次，降低族人跨縣市參訓負擔。

原民會獵槍訓練課程7月開辦 陳瑩協調台東開設場次

立委陳瑩邀集原民會、國防部官員，舉辦原住民自製獵槍安全使用訓練課程協調會。 （圖/陳瑩辦公室提供）針對台東縣政府、花蓮縣政府及屏東縣政府提出之獵槍訓練課程計畫，陳瑩要求原民會積極協助地方政府辦理計畫申請及課程推動工作，提升地方承辦量能。此外，考量台東及花蓮目前缺乏合法射擊靶場，陳瑩也與國防部協調達成具體共識：國防部同意在不影響國軍訓練任務前提下，於國軍訓練流路以外時段提供所屬靶場，供原民會辦理課程使用；其次，國防部主動提出可評估運用「太麻里野戰靶場」辦理相關訓練，並表示將協助原民會辦理後續申借及使用作業，解決東部地區缺乏合法訓練場地問題。



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原民會獵槍訓練課程7月開辦 陳瑩協調台東開設場次

立委陳瑩邀集原民會、國防部官員，舉辦原住民自製獵槍安全使用訓練課程協調會。 （圖/陳瑩辦公室提供）對於原民會即將於7月展開的40場訓練課程，陳瑩要求原民會應強化與地方獵人協會合作機制，共同規劃及執行訓練課程，並優先聘任由在地獵人協會推薦且具備相關資格的教官擔任講師，讓課程內容兼顧專業訓練需求與傳統狩獵文化傳承。



東部因交通不便、缺乏合法射擊場地，加上族人需負擔往返交通及時間成本，參與訓練相當不容易。陳瑩要求原民會進一步研議於部落設置「無痕移動式靶場」辦理訓練課程的可行性，全面盤點相關法規限制、安全管理規範、場地條件及行政程序，建立符合安全要求且兼顧族人需求的訓練模式，作為未來擴大推動原住民族自製獵槍安全使用訓練的重要參考方向。



陳瑩表示，原住民族依法使用自製獵槍從事傳統狩獵，是文化權與生活權的重要一環。政府推動新制度，除要求合法管理與安全使用，更應確保族人有足夠且便利的受訓機會。





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