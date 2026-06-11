原民會當面喊話「皮蛇疫苗」納公費！石崇良鬆口：年底評估出爐

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衛福部長石崇良表示，帶狀皰疹疫苗雖非傳染病防治需求，但已啟動健康科技評估（HTA），年底將依成本效益結果決定是否補助特定高風險族群接種。游騰傑攝



帶狀皰疹（俗稱皮蛇）疫苗是否納入公費接種，出現新進展。原民會副主委陳義信今（11）日在衛福部與原民會舉辦的「健康給力、加持原力」記者會上公開喊話，原民長者免費接種皮蛇疫苗。對此，衛福部長石崇良透露，雖然帶狀皰疹不屬於具傳播風險的傳染病，未被疫苗專家委員會（ACIP）列為公費接種項目，不過仍會影響免疫不全者、高齡者，因此衛福部已啟動健康科技評估（HTA），預計年底完成成本效益分析。

衛福部今與原民會共同舉辦「健康給力、加持原力」記者會，透過影片宣導公費疫苗接種及疾病篩檢的重要性，呼籲原住民族人在返鄉參與祭典、部落活動期間，也能把握機會陪同家人接種疫苗、接受健康篩檢。會中，陳義信也特別向衛福部喊話，希望衛福部能明年進一步開放65歲以上原住民免費接種帶狀皰疹疫苗。

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石崇良會後接受媒體聯訪時表示，帶狀皰疹疫苗過去曾在衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論，但從公共衛生角度來看，帶狀皰疹並非具傳播性的傳染病，目前公費疫苗主要以可能造成社區傳播或大規模流行、進而增加公共衛生負擔的疾病為優先，因此未被列入現行公費接種項目。

不過，石崇良也指出，帶狀皰疹對免疫功能低下者及高齡者而言，仍可能造成相當程度的健康影響與生活困擾。因此，雖然ACIP尚未建議納入公費接種，政府仍已啟動健康科技評估（HTA），將從疾病角度、健康負荷及成本效益等面向進行分析，不單純只從傳染病防治角度思考政策。

石崇良表示，評估結果預計今年底出爐，屆時將作為後續政策決策的重要依據。未來若推動公費接種，也不見得會採取全民施打模式，而是評估哪些族群接種最具效益。

他強調，疫苗政策必須兼顧健康效益與財務成本，投入越精準，整體效益通常越高；若擴大至全民接種，成本增加的同時，效益也可能相對下降。因此，政府將透過不同政策情境模擬，評估最適合的補助對象與接種範圍。

疾管署長羅一鈞則表示，目前帶狀皰疹疫苗的成本效益評估作業仍在進行中，預計年底會有初步結果。待評估完成後，將提交衛福部進一步討論。

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