原民會社福力＋經濟力 發威

自台中市長盧秀燕上任七年來，市府在原住民族事務委員會統籌推動下，以「社福力＋經濟力」雙引擎深化原住民族政策，從長者照顧、居住支持到產業扶植與創業平台，逐步在城市與原鄉之間，打造一個能夠安心生活、穩定就業、世代共好的「原民新故鄉」。透過看得見的照顧、站得住腳的產業，讓原住民族在台中落地生根，展現自立共榮的具體成果。

在社福力方面，原民會表示，目前全市已設置二十七處原住民族文化健康站，提供日間關懷、健康促進、共餐服務與文化活動，讓原民長者能在熟悉的語言與文化中獲得有溫度的照顧，同時促進世代交流與文化延續。

原民會指出，市府也持續推動原住民住宅建購與修繕補助，並辦理原住民租屋補助，減輕族人因就業、就學移居都市的居住負擔。

此外，市府設置三處原住民族家庭福利服務中心，提供關懷訪視、福利諮詢、親職教育與危機家庭協助，成為族人在面對生活挑戰時最穩定、可靠的後盾。

在經濟力培育方面，原民會說明，自一○八年起推動原住民族部落產業升級計畫，在原鄉端透過「原民見學計畫」與「原農智慧運銷計畫」，輔導合作社成立、建立產業品牌，並結合文化體驗與觀光服務，帶動部落經濟發展，也吸引青年返鄉投入家鄉產業。

原民會表示，在都會端，市府於霧峰光復新村打造「原流新創聚落」，作為結合文化底蘊、創業育成與市場通路的原民產業基地。自一一○年十二月營運以來，已吸引四十三家事業體進駐、五十家文創品牌寄售，年平均營業額突破一千萬元，展現原住民族產業在城市扎根、穩健成長的動能，也讓文化轉化為具體可見的經濟成果。

文健站原住民長者歡聚健康操演練。