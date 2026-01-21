原民會籲各界避免誤用原民傳統智慧創作

原住民族委員會支持「賽德克族傳統智慧創作共同管理基金委員會暨傳智小組」及受託之和鼎律師事務所共同發布的聯合聲明，並呼籲創銘實業股份有限公司正視族人與社會的關切，儘速出面說明，以負責任的態度回應文化與法律疑慮。

賽德克族傳統祭典舞歌「siyo siyo sii/siyo siyo siey/siyo siyo sii（你能，我能，你看）」及ekaibe（一起來跳舞）已於一○七年七月廿七日依法完成登記與公告。《原住民族傳統智慧創作保護條例》旨在於確保原住民族文化、知識與智慧成果能獲得尊重與保障，避免遭受不當使用或侵害。呼籲各界避免誤用或錯置。