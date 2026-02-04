原民會聯手原語會、原文會 進軍2026台北國際書展臺灣原住民族館

為傳承原住民族文化，原住民族委員會與原住民族語言研究發展基金會及原住民族文化事業基金會，攜手參加文化部及台北書展基金會於臺北世貿一館舉辦之「2026台北國際書展」，並於會場特設「臺灣原住民族館」展出廿餘年來關於原住民族政策、歷史、語言、文學相關之出版品及影音成果。

原民會杜張梅莊Adralriw Abaliusu副主委三日出席開展活動表示，原住民族的文化保存發展是原民會長期關注的重要議題，而文化並非靜態的歷史保存，而是與時代並進、不斷回應社會變遷的活知識。本次策展打破機關及出版單位的界線，整合了文字出版、語言研究與影音傳播的能量，要讓讀者看見原住民族在當代社會的創新與累積。

「臺灣原住民族館」自二月三日至八日書展期間，現場並將舉辦五場重量級座談，邀請多位國家級文藝獎得主與權威學者開講，主題包含原住民族文學、藝術、歷史及政策等面向。原民會也誠摯邀請所有民眾，於書展期間至世貿一館C620 展區，一同感受原住民族文化的深厚底蘊，並參與這場集結文字、影音與深層對話的文化盛會，延續與傳承原住民族的文化底蘊。