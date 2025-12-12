原民會舉辦國際女性論壇 強化原住民族跨國視野與公共參與能力

記者鍾和風/高雄報導

原住民族委員會12月11日於高雄圓山大飯店舉辦「2025年國際原住民族女性意見領袖論壇」，邀請國外貴賓共有12國家27名女性意見領袖來臺參與，國內近200位人員報名參加，其中帛琉女王Bilung Gloria Gibbon Salii及馬紹爾群島參議員暨婦女青年及兒童事務總統特使Daisy Alik-Momotaro亦親自蒞臨參與論壇。

原民會表示，本次論壇規劃以「原住民族女性的世代治理」為主軸，透過專題演講及4分場論壇等多元議程形式，呈現原住民族女性從部落文化傳承到公共治理參與的深度歷程，期望透過跨國交流，強化原住民族女性的國際視野與公共參與能力，打造我國原住民族能與各國代表交流的平臺。

原住民族委員會12月11日於高雄圓山大飯店舉辦「2025年國際原住民族女性意見領袖論壇」。（圖/高婕）

原民會也於論壇期間安排女性外賓進行部落參訪活動，於12月12日前往屏東縣瑪家鄉「臺灣原住民族文化園區」，導覽園區文物與欣賞國家級原住民族展演，及參訪屏東縣喜樂發發吾部落的新來義文化健康站，讓外賓能親身體驗臺灣原住民族文化、照顧服務與部落社區營造成果，對於外賓及在地族人都是很難得的交流機會。

12月13日則安排外賓參訪臺東縣卑南遺址公園及國立臺灣史前文化博物館，參觀南島族群展區與原住民族文化廳等展區，更深入地瞭解臺灣在南島語族遷徙史、族群文化脈絡及文化保存上的歷程。另也安排外賓參加12月13日至14日的「2025 Taiwan PASIWALI Festival原住民族國際音樂節活動」，透過音樂作為跨文化的共同語言，促進不同族群之間的理解與連結，展現原住民族文化的多元樣貌，使來賓得以在文化層面與臺灣原住民族有更深的接觸與互動。

此外，原民會作為統籌原住民族事務的中央部會，除持續推動臺灣原住民族整體發展的政策規劃與執行外，也積極強化國際連結，拓展我國在國際外交空間的參與度，並促進世界原住民族的共同發展，進而推動國際原住民族在官方及民間層面的多元交流。