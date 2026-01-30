原民會設原民保留地貸款信保專案辦公室 強化族人土地融資作業機制

為改善原住民族人長期面臨原住民保留地融資不易的問題，原住民族委員會委託財團法人農業信用保證基金辦理原住民保留地貸款信用保證相關業務，並於一月廿七日正式成立「原住民保留地貸款信用保證專案辦公室」，透過專責服務據點與制度化運作，強化原住民族金融支持體系。

原民會表示，原住民保留地是族人生活、文化傳承及產業發展的重要基礎，惟因土地權屬及相關法令限制，長期不易被金融機構接受作為擔保品，影響族人取得資金的機會。為回應族人實際需求，原住民族委員會整合政策資源，委託具備金融信用保證專業的農業信用保證基金執行相關業務，藉由信用保證機制降低金融機構風險，提升承作意願。

本次成立之「原住民保留地貸款信用保證專案辦公室」，專門受理原住民保留地貸款信用保證案件，提供單一窗口、即時且專業的服務，作為族人、金融機構及政府部門間的重要溝通平台。

原民會進一步指出，透過本專案之推動，將有助於支持族人在住宅新建、購買、修繕及部落產業發展等面向的資金取得，對促進原住民族經濟自主與部落永續發展具有實質助益，未來將持續督導並與農業信用保證基金密切合作，滾動檢討制度運作情形，完善相關配套措施，逐步建構更友善且具可近性的原住民族金融支持環境，落實保障原住民族權益之政策目標。原住民金融服務專線：0800-508-188。