原民會輔導原民企業邁步向前 「慢午野食」發佈實境解謎遊戲上線

鍾和風/高雄報導



原住民族委員會114年度「創新創業輔導計畫－輔導創新研發」受輔導企業「慢午野食有限公司」於(28)日在南投縣信義鄉卡里布安村舉辦「Qasila！卡里布安的謎題」實境解謎遊戲上線發佈會，首創以部落為遊戲場域創新體驗，歡迎遊客前往體驗。

Qasila，在布農語中意思為「鹽巴」，象徵著保存、連結與共享，是布農族人生活智慧與記憶的延續。由慢午野食有限公司獨家發行的「Qasila！卡里布安的謎題」，是一場以部落為舞台、結合文化、故事與味覺的大型實境解謎遊戲，也是全台首創以部落為遊戲場域的創新體驗。不僅是跨越文化與山林的探索之旅，在遊戲的推進、文化的對話與鹽的滋味中，也能感受滿滿的布農族記憶與智慧。

卡里布安村實境解謎遊戲包。(圖/原民會提供)

慢午野食有限公司身為在地創業家，積極為地方、為家鄉思考各種提升活動豐富性，不僅現已發展出「慢午廚房」餐廳，從事製作料理、食農教育，更希望製作一套可結合地方創生、飲食知識、布農文化的深度五感遊程，並以卡里布安村（部落）為施作場域的實境解謎遊戲，更是結合部落文化、特殊建築、自然景觀、環保意識等內容設計作為遊戲劇情關卡。此一創新計劃並獲得原民會創新補助金，以及10個月的專業輔導。

遊戲上線發佈會啟動儀式。(圖/原民會提供)

原民會進一步指出，輔導創新研發自107年起至今邁入第8個年頭，除了提供優勝團隊最高750萬元之補助金，並輔以專業培訓課程及顧問團隊的輔導，協助族人開拓事業新的可能，並透過一系列的創新創業輔導計畫，讓族人圓夢的同時，也能協助企業創造利潤進而永續發展，開展原住民族產業的無限可能。