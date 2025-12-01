原民會辦原民傳統醫療知識復振成果展及觀摩會

原住民族委員會舉辦「一一四年度原住民族傳統醫療知識復振成果展及觀摩會」，與會講師、得獎者、部落族人及文健站人員大合照。（圖：原民會提供）

▲原住民族委員會舉辦「一一四年度原住民族傳統醫療知識復振成果展及觀摩會」，與會講師、得獎者、部落族人及文健站人員大合照。（圖：原民會提供）

原住民族委員會日昨於台北劍潭青年活動中心舉辦「一一四年度原住民族傳統醫療知識復振成果展及觀摩會」，集結得獎者、講師、部落族人及文健站等約二百人參與，原民會自一○九年起舉辦至今，已成為推動原住民族傳統醫療文化的重要平台。

依據《原住民族健康法》第十四條第一項規定，中央主管機關應進行原住民族傳統醫療保健知識之研究及推廣，促進原住民族傳統醫藥與健康生活的發展；衛生福利部亦依據《中醫藥發展法》推動「中醫藥振興計畫（一一一至一一五年）」，與原民會共同協力，支持相關政策推動。為落實此政策精神，原民會致力建構以原住民族為主體的健康政策，透過多元措施推動傳統醫療知識復振，使珍貴智慧得以保存及延續，回到生活中發揮力量。

廣告 廣告

原民會曾智勇Ljaucu‧Zingrur主委表示，傳統醫療結合植物、儀式與身心靈，是族人與自然共生的生活智慧，卻因時代變遷逐漸流失，因此原民會透過復振計畫記錄方法、培訓人才，期盼年輕世代能重新連結祖先智慧。本次活動同步舉行「蒐集原住民族傳統療癒儀式及民族植物使用文化影音影像鼓勵方案」表揚活動。今年的得獎作品記錄食療、靈媒儀式以及長者的採集手法，以影像重新保存即將消失的生活知識，讓部落記憶再次被看見。

曾主委表示，未來將持續推動計畫，串聯保存、教育、推廣與可能的產業發展，讓傳統醫療智慧被更多人理解並傳承給下一代。同時也會持續與各族攜手，守護並活化這份珍貴的療癒智慧，讓這份來自祖先的療癒力量在生活中延續，成為族人健康與文化傳承的重要支持！