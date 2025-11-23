原民會辦沉浸式族語教學幼兒園暨族語保母聯合頒獎典禮

原住民族委員會於廿二日上午十時假臺東桂田喜來登酒店，辦理「一一四年度沉浸式族語教學幼兒園暨族語保母聯合頒獎典禮」，由原民會副主委杜張梅莊Adralriw Abaliusu出席，並表揚十四組績優團體及四十九名績優人員，現場亦展示幼兒園之族語教材、教具以及親子族語闖關活動，期能透過頒獎活動促進相關計畫人員之經驗交流。

杜張副主委表示，原民會自一○三年起推動沉浸式族語教學幼兒園及族語保母等計畫，以建構學齡前族語學習環境，把握學童學習語言的黃金期，感謝各地方政府、族語幼兒園、教保員、保母、家訪員長期在第一線崗位工作默默深耕。原民會將於一一五年度提高族語保母津貼，並將研擬比照教育部久任獎金制度，對於在偏遠地區服務滿八年以上之族保員，發放久任獎金。

原民會進一步表示，為完整學齡前族語環境，回應部落需求，原民會刻正規劃設置「沉浸式族語托嬰中心」，將以原住民族語言及文化為主體，培育具語言能力托育人員，提供原住民家長就近性、可負擔之公共托育服務，透過不同面向及嬰幼兒年齡階段，逐一建置學齡前完整族語學習環境與機制，達到「族語向下\"深\"根、永續傳承」之目標。