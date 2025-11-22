原民會頒獎U-start原漾計畫5績優團隊
原住民族委員會與教育部青年發展署攜手辦理「一一四年度U-start原漾計畫」，日昨於臺大醫院國際會議中心舉辦績優團隊頒獎典禮，並頒發獎盃予五組優異團隊。
「U-start原漾計畫」自一○九年起由原民會與青年署合作推動，旨在協助原住民族青年運用原住民族文化、在地特色農作物及人脈資源，提出創新創業提案並實現創業夢想，今年計畫邁入第六年，累計已催生六十家新創企業，展現豐碩成果。今年五組績優團隊的創業領域涵蓋多元，橫跨服裝設計展演、身心療癒體驗、音樂媒合平台、獸骨飾品設計與食農教育推廣等面向，分別獲頒新臺幣卅五萬元至九十萬元不等之獎金，以肯定其創業努力與成果。
原民會表示，為協助更多對創業懷抱熱情的原民青年與在學學子實現創業夢想，一一五年度將持續與青年署合作推動「青年創業家見習」計畫，使原住民族青年親身了解新創企業運作模式，進一步累積創業實務經驗，奠定未來創業基礎。
其他人也在看
2025第四屆鬼斧神工技能實作競賽 選手匯聚神工同場競技
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】2025第四屆鬼斧神工技能實作競賽今(22)日在神岡高工展開，此次競賽由台互傳媒 ・ 15 小時前
經濟、外交部雙部長會議 深化經貿外交整合及全球佈局
經濟部長龔明鑫與外交部長林佳龍於日前共同主持雙部長會議，就地緣政治風險與全球供應鏈重組進行深入討論。兩位部長一致認為，面對當前全球經濟重構與地緣政治挑戰，臺灣必須結合經貿與外交資源，打造兼具韌性與永續的產業鏈生態，為國家永續發展注入新動能。龔部長表示，推動科技產業全球布局及協助中小企業多元發展，是經濟部的重要施政方向。全球產業佈局正快速移轉，外商將投資重心分散至東協、中東歐、印度、墨西哥等新興地區。我國企業也正積極配合國際客戶需求，在海外建立生產基地。經濟部未來將與外交部密切協作，深化與友邦及理念相近國家的經貿交流，並針對「五大信賴產業」等關鍵項目，積極推動與國際夥伴共同開發及合作，以強化我國產業戰略能量，進一步開拓產業發展空間。經濟部將持續以「立足臺灣、布局全球、行銷全 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
產業知識+／減重商機擴大！瘦瘦針GLP-1+新藥CBL-514帶動新機會？
財經中心／綜合報導《產業知識+》減重商機擴大！瘦瘦針GLP-1+新藥CBL-514帶動新機會？由元大投顧專業副理蔣欣穎帶來專業分析。減重商機擴大！瘦瘦針GLP-1+新藥CBL-514帶動新機會？由元大投顧專業副理蔣欣穎帶來專業分析。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：產業知識+／減重商機擴大！瘦瘦針GLP-1+新藥CBL-514帶動新機會？ 更多民視新聞報導關稅協議即將拍板？傳台灣投資4000億美元 談判進度龔明鑫全說了關稅最新進度！金融時報指「台灣投資4000億美元」 經貿辦回應了麻吉大哥慘賠6.5億！黃立成加密帳戶被「完全清算」只剩50萬民視財經網影音 ・ 15 小時前
今彩539第114283期 頭獎1注中獎
（中央社台北22日電）今彩539第114283期開獎，中獎號碼37、10、33、13、32；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣800萬元。中央社 ・ 14 小時前
南島族群婚禮 十對新人完婚 原汁原味
二○二五南島族群婚禮，昨（廿二）日有十對新人在部落耆老、族人的見證與祝福中，遵循「原汁原味」的傳統貴族婚禮完成終身大事！南島族群婚禮系列活動，每年由交通部觀光署茂林國家風景區管理處與霧臺、三地門、瑪家鄉等屏北三鄉合作輪流舉辦，由新人們採魯凱、排灣族傳統婚禮完婚，結合在地食宿遊購等產業，帶動豐富體驗活動與主題遊程。今年邁入第十八個年頭的南島族群婚禮，由霧臺鄉公所主辦採用魯凱族傳統婚禮儀式進行，有部落耆老、傳統領袖等人，共同為新人獻上祝福。這次完婚的新人來自全臺各地，最遠從雙北特地前來參加，新人們在婚禮前一日便來到霧臺鄉，入住當地接待家庭。在族人陪伴下，從婚禮前晚的新人之夜，到婚禮當日的結婚儀式，留下畢生難忘的百合花下誓約，攜手邁向幸福篇章。觀光署長陳玉秀表示，南島族群婚禮並 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
外送專法草案時薪245元 DEAT:恐流失1.45億筆訂單 工會:危言聳聽
財經中心／陳妍霖 宮仲毅 鄭國陽 台北報導國內外送員估計有14萬人，勞動部昨天預告「外送專法草案」出爐，不僅規定每單獨立計酬，明年最低時薪不得低於245元。台灣數位平台經濟協會提出警告，未經充分評估、倉促實施，恐造成1.45億筆訂單流失，導致5萬名外送員失業，今天外送工會出面反嗆，平台是危言聳聽。無論晴天還是下雨天，外送員拼命跑單，能多賺一筆是一筆，為了保障權益，勞動部預告「外送專法草案」出爐。勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，「這個報酬確實是在我們訂定這個專法裡面，是重中之重，每一單都是獨立的計算，我們不採所謂的截長補短跟平均」。外送專法草案明定，每單外送期間，換算時薪，為最低工資1.25倍，也就是時薪245元，明年上路，用來保障基本報酬，不過台灣數位平台經濟協會擔心，立法未經周延評估、貿然推進，恐怕會導致台灣外送市場1.45億筆訂單、460億元產值流失，5萬名外送員失業。"外送專法草案"通過! 每單獨立計酬 最低時薪245元（圖／民視財經網）全國外送產業工會發言人 蘇柏豪表示，「我覺得平台就是在危言聳聽，平台已經多次的在媒體上公開說，外送員的平均工資是一個小時270到290，那我們只是保障245這個數字，為什麼會造成他們的營運成本上漲呢？那如果你不對消費者調漲價格，那怎麼又會造成外送員失業呢」？全國外送產業工會理事長 陳昱安也說，「我想要跑訂單，那平台可能透過演算法，或是透過等等空單的手段，導致司機接不到訂單的情況下，才會有這個245的保障，我們會希望可以調到，就是基本時薪的1.5倍，就是明年196再乘以1.5這樣子」。外送工會原本爭取，時薪196元的1.5倍，也就是294元，雖然勞動部最後訂出245版本，差強人意，但比起現況至少有保障，只是消基會警告可能漲價。"外送專法草案"通過! 每單獨立計酬 最低時薪245元（圖／民視財經網）消基會董事長鄧惟中示警說，「有可能是平台在不知不覺間，那將他們的這個為了達到法尊，所增加的成本轉嫁到其他三方，我們也會擔心，那包含就是平台說不定為了希望外送員能夠用更快的時間送達，以至於來降低他們需要付的酬勞，那去變更制度，造成更多的更高的一個交通風險」。畢竟羊毛出在羊身上，台灣外送市場擺脫不了壟斷疑慮。外送專法如果上路，會帶來什麼樣的衝擊，有待觀察。原文出處：外送專法草案時薪245元 DEAT:恐流失1.45億筆訂單 工會:危言聳聽 更多民視新聞報導中國取消萬張飛日本機票！網曝當地現況：真的變少已售出145萬顆！「這款胃炎藥」傳安全疑慮 食藥署令「全面回收」產業知識+／減重商機擴大！瘦瘦針GLP-1+新藥CBL-514帶動新機會？民視財經網影音 ・ 15 小時前
保障再生製劑提供者權益 食藥署公告廣告新規定
（中央社記者沈佩瑤台北22日電）再生醫療開啟治療疾病新視野，為避免提供組織或細胞民眾誤上當，食藥署近日公告「再生醫療製劑組織及細胞招募廣告刊播辦法」，明訂不得刊播的內容、方式及地點如學校等。中央社 ・ 23 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 23 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 18 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 3 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 16 小時前