原民會頒獎U-start原漾計畫5績優團隊

財經中心／陳妍霖 宮仲毅 鄭國陽 台北報導國內外送員估計有14萬人，勞動部昨天預告「外送專法草案」出爐，不僅規定每單獨立計酬，明年最低時薪不得低於245元。台灣數位平台經濟協會提出警告，未經充分評估、倉促實施，恐造成1.45億筆訂單流失，導致5萬名外送員失業，今天外送工會出面反嗆，平台是危言聳聽。無論晴天還是下雨天，外送員拼命跑單，能多賺一筆是一筆，為了保障權益，勞動部預告「外送專法草案」出爐。勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，「這個報酬確實是在我們訂定這個專法裡面，是重中之重，每一單都是獨立的計算，我們不採所謂的截長補短跟平均」。外送專法草案明定，每單外送期間，換算時薪，為最低工資1.25倍，也就是時薪245元，明年上路，用來保障基本報酬，不過台灣數位平台經濟協會擔心，立法未經周延評估、貿然推進，恐怕會導致台灣外送市場1.45億筆訂單、460億元產值流失，5萬名外送員失業。"外送專法草案"通過! 每單獨立計酬 最低時薪245元（圖／民視財經網）全國外送產業工會發言人 蘇柏豪表示，「我覺得平台就是在危言聳聽，平台已經多次的在媒體上公開說，外送員的平均工資是一個小時270到290，那我們只是保障245這個數字，為什麼會造成他們的營運成本上漲呢？那如果你不對消費者調漲價格，那怎麼又會造成外送員失業呢」？全國外送產業工會理事長 陳昱安也說，「我想要跑訂單，那平台可能透過演算法，或是透過等等空單的手段，導致司機接不到訂單的情況下，才會有這個245的保障，我們會希望可以調到，就是基本時薪的1.5倍，就是明年196再乘以1.5這樣子」。外送工會原本爭取，時薪196元的1.5倍，也就是294元，雖然勞動部最後訂出245版本，差強人意，但比起現況至少有保障，只是消基會警告可能漲價。"外送專法草案"通過! 每單獨立計酬 最低時薪245元（圖／民視財經網）消基會董事長鄧惟中示警說，「有可能是平台在不知不覺間，那將他們的這個為了達到法尊，所增加的成本轉嫁到其他三方，我們也會擔心，那包含就是平台說不定為了希望外送員能夠用更快的時間送達，以至於來降低他們需要付的酬勞，那去變更制度，造成更多的更高的一個交通風險」。畢竟羊毛出在羊身上，台灣外送市場擺脫不了壟斷疑慮。外送專法如果上路，會帶來什麼樣的衝擊，有待觀察。原文出處：外送專法草案時薪245元 DEAT:恐流失1.45億筆訂單 工會:危言聳聽 更多民視新聞報導中國取消萬張飛日本機票！網曝當地現況：真的變少已售出145萬顆！「這款胃炎藥」傳安全疑慮 食藥署令「全面回收」產業知識+／減重商機擴大！瘦瘦針GLP-1+新藥CBL-514帶動新機會？

民視財經網影音 ・ 15 小時前