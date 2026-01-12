原民會首場「原住民保留地貸款信用保證業務」 政策說明會

記者鍾和風/高雄報導

「原住民保留地貸款信用保證」將於115年1月16日起開始受理族人申請，為落實原住民族金融權益，原住民族委員會今(12)日於屏東縣辦理首場「原住民保留地貸款信用保證業務」政策說明會，邀集縣(市)政府、議員、村(里)長、部落會議主席及族人等約計60-100人共同參與。目的係為增進族人對「原住民保留地貸款信用保證」的認識，了解政策對原住民族經濟發展的重要性及長遠影響，原民會將於全國各縣(市)辦理「原住民保留地貸款信用保證業務」政策說明會計22場，相關場次將陸續公告，包含貸款用途、額度、成數及對象等內容，敬請族人踴躍參與瞭解。

說明會族人意見交換。(圖/原民會提供)

原民會副主任委員杜張梅莊Adralriw Abaliusu表示，原住民保留地所有權移轉以原住民為限，且鑑價不易，影響原住民族取得資金之權益。為能協助族人克服資金取得障礙，原民會與台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、全國農業金庫等3家承貸金融機構共同辦理原住民保留地貸款，貸放總額度5億元。同時，為強化原住民族金融保障，也與財團法人農業信用保證基金合作辦理專案信用保證業務，藉由財團法人農業信用保證基金多年來豐富經驗與專業，提高金融機構承貸意願，期透過金融機構豐沛資金及執行信用保證業務雙重管道，協助族人取得資金，具體落實原住民族金融權益，有意申請之原住民族人可逕向全國各地原住民族金融輔導員詢問並提出申請。

大合照。(圖/原民會提供)