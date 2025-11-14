原民會首次參與國際博物館協會年會 展現臺灣原民文化外交新能量

原住民族委員會杜張梅莊Adralriw·Abaliusu副主委於2025年國際博物館協會（ICOM）年會，與國際民族誌博物館委員會（ICME）主席、副主席及兩位理事交流並合影。

國際博物館協會（ICOM）於十一月十二日至十七日期間，假阿拉伯聯合大公國杜拜世貿中心盛大舉行年會，今年主題為「在快速變遷的社會中展望博物館的未來」。原住民族委員會率同國立原住民族博物館籌備處及原住民族文化發展中心代表團參與此次盛會，向來自全球一三九個國家與地區的博物館專業人士，呈現並分享臺灣原住民族文化的多元樣貌與豐沛生命力。

原民會副主委杜張梅莊Adralriw Abaliusu在臺灣展區開幕致詞表示，原住民族文化本身就是一座「活的博物館」，從歌謠、工藝到口述傳說，皆蘊含族群的智慧與歷史記憶。近年來，原民會持續以原住民主體性與文化永續為核心，推動相關政策，透過文化外交、青年行動及國際展演合作，讓世界看見臺灣原住民族的創造力與能動性。此次杜拜展會，原民會以「行動博物館」為理念，帶來樂舞展演、工藝體驗、文化小講堂與互動問答等多元分享，邀請來自全球的與會者親身體驗臺灣原住民族的藝術與精神價值，吸引眾多國際嘉賓駐足參與。

原民會表示，國立原住民族博物館已於今年六月成立籌備處，預計於二○三二年正式開館，將以「連結、分享與共好」為宗旨，串聯國內外南島民族文化資源，成為推動原住民族文化實踐、研究與國際對話的重要平台。此次參與ICOM年會，不僅是拓展國際文化交流的里程碑，更是臺灣原住民族文化外交成果的具體展現。二○二六年ICOM民族誌專業委員會將首度來臺辦理，日昨民族誌專會主席、副主席及理事特地前來臺灣展位與原民會訪團會面，商談二○二六年合作交流的可能性。透過國際舞台的對話與分享，期盼深化各國對臺灣原住民族文化的理解與尊重，強化與世界各地博物館及文化組織的合作網絡，攜手推動多元、包容與共榮的文化未來。