原民會「原力大人物交流會」 齊聚百位業者展現原民產業創新能量

（生活中心／綜合報導）原住民族委員會於本（12）月5日至7日舉辦「原力大人物交流會」，匯聚歷年受扶植的創新創業輔導計畫團隊與百萬創業計畫多組原住民族企業，展現原住民族產業在傳統文化基礎上持續創新、蓬勃發展的多元風貌。

圖／杜副主委致詞。（原民會 提供）

原住民族委員會副主任委員杜張梅莊 Adralriw Abaliusu昨（5）日出席頒獎典禮時表示，自104年起推動「百萬創業計畫」以來，已累計扶植215家原住民族創業者，企業存續率達近九成。計畫除提供最高新臺幣100萬元創業金，亦搭配創業課程、顧問諮詢與業師陪伴輔導，協助原民創業者強化營運能力。

圖／本屆百萬精實優勝者大合照。（原民會 提供）

今年邁入第11屆的百萬創業計畫頒獎典禮，邀請歷年受扶植企業齊聚一堂。杜副主委鼓勵所有團隊把握交流機會建立人脈、交換市場經驗，攜手持續擴大原民產業的影響力。本屆優勝團隊的提案橫跨多元領域，涵蓋原民特色飲食、食農教育、漁產加工等產業，亦包括音樂品牌策畫、自媒體線上課程等創新方向。原民會表示，將持續陪伴團隊深化創業提案、累積營運能力，為原住民族產業注入更多創新能量。

圖／本屆百萬精實優勝者歷程分享。（原民會 提供）

典禮由去年度獲獎團隊—吳鎮安帶來開場表演，以原創音樂揭開活動序幕。歲末之際，原民會也特別舉辦晚宴，氣氛同樣熱鬧，今年獲獎者 DJ 汝妮與金曲歌后阿布絲聯手演出，並由黑旋風壓軸演出，為與會嘉賓呈現一場充滿能量、展現原民之力的音樂盛宴。

此外，12月6日至7日也將在CITYLINK南港店舉辦成果市集，現場集結原住民族文創好物、美味料理和各式特色產品，讓民眾能輕鬆逛市集、親自感受原民產業的魅力與多元能量。更多「原力大人物交流會」相關消息，可搜尋「企業創新創業輔導計畫」官網 (https://startup.cip.gov.tw/) 及粉絲專頁(https://www.facebook.com/startup.cpc.tw)。

