原民會「無牆論壇」邀網紅為土地發聲

知名藝人及網紅黑旋風與幽谷瓦歷斯_Yoku_Walis_進行分享交流。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市政府原民會五日晚間在草悟道舉行「原之路—原青論壇及青年之夜」，以「無牆」、「開放」的空間，邀集知名藝人兼網紅的黑旋風、幽谷瓦歷思，以及部落產業工作者田小君等人分享文化、土地與產業的連結。夜間音樂演出及特色市集，展現台灣最具厚度的原民文化與青年行動力。

原民會說明，這次論壇是一條由土地發聲，以青年為動能的文化行動旅程，首次導入「無牆論壇」概念，跳脫傳統會議室框架，討論場域放回自然與街區，藉由圓坐、移動舞台、開放麥克風等方式，降低參與門檻，每位青年都能自在分享、主動對話，讓文化思辨在城市中自然流動、萌芽。

論壇設計三個主題，分別由音樂、視覺、品牌、農創、新創等多位青年創作者接力對談。

第一個主題從傳統記憶到當代語彙，知名藝人及網紅黑旋風與幽谷瓦歷斯Yoku Walis分享如何將部落記憶、語言節奏與文化情感轉化為當代音樂能量，帶動青年重新思考文化創作的可能。第二個主題AI時代的視覺創作力量，朱博揚 Tony 與部落堂弟製販所黃天培對談AI生成、品牌圖像敘事等議題，示範如何在科技浪潮中讓文化被看見、被理解、被喜愛。

第三個主題為用土地打造持續的產業生態，由答母森林發酵工坊田小君與茁樂隔音柯王化鈺（Padri）分享以土地為基礎的創業歷程，展現原民青年對永續、地方創生與產業的深度實踐。

活動現場有特色市集，集結青年品牌、手作設計、農創商品及文化選物，形成獨具原鄉氣息的流動聚落。晚間有音樂展演，原民青年樂團及音樂人接力演出，從民謠到原民律動，層層堆疊的節奏隨著微風吹過草地，在人群間流動開來。